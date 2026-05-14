Справа про виплати за "зеленим" тарифом: у двох членів НКРЕКП провели обшуки

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підтвердила проведення слідчих дій у двох своїх посадовців.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві регулятора.

За офіційною інформацією, у квітні 2026 року в межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у членів Комісії Олександра Формагея та Костянтина Ущаповського.

В заяві зазначається, що члени Комісії сприяли проведенню слідчих дій та виконували законні вимоги представників правоохоронних органів. НКРЕКП заявляє про надання повної підтримки слідству для забезпечення об’єктивного та неупередженого розслідування.

Комісія наголошує на важливості верховенства права та забезпечення процесуальних прав усіх учасників справи та утримується від публічних заяв. У відомстві пояснили таку позицію "необхідністю дотримання таємниці досудового розслідування".

Як пише "Економічна правда", обшуки було проведено у справі щодо оплат за "зеленим" тарифом СЕС на окупованій території, які належали брату ексзаступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми Олегу.

Справа Шурми

21 квітня 2026 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику керівника Офісу президента України Ростиславу Шурмі та його брату Олегу Шурмі.

Їх підозрюють у заволодінні грошовими коштами, призначеними для виплат за "зеленим" тарифом, у складі організованої групи, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області. Наразі вони перебувають за кордоном. Їх оголошено у розшук в середині лютого 2026 року.

Однак Ростислав Шурма заявив, що вважає це рішення незаконним, політично вмотивованим і таким, що ухвалене всупереч базовій правовій процедурі. Він переконаний, що це рішення не доводить його вини. Також він зазначив, що не переховується та законно проживає в Німеччині.

Зауважимо, цю справу відкрили за матеріалами розслідування журналістів Bihus.Info, які з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Так, із липня 2022 року до липня 2023 року компанії, імовірно, отримали ці кошти за електроенергію від державного підприємства "Гарантований покупець". Деякі із цих компаній пов'язані із Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

Пізніше колишній заступник глави ОП підтвердив, що його брат отримував гроші від держпідприємства "Гарантований покупець" за електроенергію із сонячних електростанцій, розташованих на окупованих територіях Запорізької області.

Водночас він заявляв, що це розслідування є "маніпулятивним і неправдивим". Він заявив, що це "певна особиста ціна, яку доводиться платити за повернення державі великих активів".

Нагадаємо, уряд звільнив Шурму з посади члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України".