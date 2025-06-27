Дело почти на 4 млрд грн: суд поддержал налоговую в споре с Южным ГОКом

Верховный Суд во второй раз подтвердил обоснованность позиции Государственной налоговой службы по делу по АО "Южный ГОК". Предприятие, принадлежащее Ринату Ахметову, должно уплатить в бюджет 3,7 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, требования ГНС признаны обоснованными и законными.

Должен уплатить в бюджет 3,7 млрд грн

Согласно постановлению суда, "Южный ГОК" должен уплатить в бюджет 3,7 млрд грн.

"Это сумма налоговых обязательств и штрафов за неправомерное применение льгот при выплате дивидендов кипрским компаниям, которые оказались "техническими". Предприятие незаконно применило ставку налогообложения 5%", — подчеркнула Карнаух.

Она уточнила, что доначисленная ГНС сумма состоит из:

2,98 млрд грн основного платежа;

0,8 млрд грн штрафов.

Как отметила Леся Карнаух, в апреле Верховный Суд уже принял одно постановление в пользу позиции ГНС.

Но "Южный ГОК" обжаловал решение в суде.

"Выполнять решение суда придется, деньги должны быть уплачены в бюджет. Рассчитываем на добросовестность бизнеса, особенно в условиях, когда стране нужны средства на оборону", – подытожила Карнаух.

О Южном ГОКе

Южный ГОК – первый горно-обогатительный комбинат Криворожского железорудного бассейна, расположенный на одноименном жилом массиве города Кривой Рог.

Южный ГОК производит железорудный концентрат и агломерат.

Железорудный агломерат полностью поставляется на украинский рынок. Почти 60% производимого концентрата экспортируется в Китай.

Южный ГОК контролируют совместно "Метинвест Холдинг" Рината Ахметова и Evraz Group.

Напомним, "Метинвест" в 2025 году инвестирует 5,7 млрд грн для развития Объединенного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, в состав которого входят Центральный, Ингулецкий и Северный ГОК.