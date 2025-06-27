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Дело почти на 4 млрд грн: суд поддержал налоговую в споре с Южным ГОКом
Верховный Суд во второй раз подтвердил обоснованность позиции Государственной налоговой службы по делу по АО "Южный ГОК". Предприятие, принадлежащее Ринату Ахметову, должно уплатить в бюджет 3,7 млрд грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.
По ее словам, требования ГНС признаны обоснованными и законными.
Должен уплатить в бюджет 3,7 млрд грн
Согласно постановлению суда, "Южный ГОК" должен уплатить в бюджет 3,7 млрд грн.
"Это сумма налоговых обязательств и штрафов за неправомерное применение льгот при выплате дивидендов кипрским компаниям, которые оказались "техническими". Предприятие незаконно применило ставку налогообложения 5%", — подчеркнула Карнаух.
Она уточнила, что доначисленная ГНС сумма состоит из:
- 2,98 млрд грн основного платежа;
- 0,8 млрд грн штрафов.
Как отметила Леся Карнаух, в апреле Верховный Суд уже принял одно постановление в пользу позиции ГНС.
Но "Южный ГОК" обжаловал решение в суде.
"Выполнять решение суда придется, деньги должны быть уплачены в бюджет. Рассчитываем на добросовестность бизнеса, особенно в условиях, когда стране нужны средства на оборону", – подытожила Карнаух.
О Южном ГОКе
Южный ГОК – первый горно-обогатительный комбинат Криворожского железорудного бассейна, расположенный на одноименном жилом массиве города Кривой Рог.
Южный ГОК производит железорудный концентрат и агломерат.
Железорудный агломерат полностью поставляется на украинский рынок. Почти 60% производимого концентрата экспортируется в Китай.
Южный ГОК контролируют совместно "Метинвест Холдинг" Рината Ахметова и Evraz Group.
Напомним, "Метинвест" в 2025 году инвестирует 5,7 млрд грн для развития Объединенного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, в состав которого входят Центральный, Ингулецкий и Северный ГОК.