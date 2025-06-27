Справа на майже 4 млрд грн: суд підтримав податкову у суперечці з Південним ГЗК

Верховний Суд вдруге підтвердив обґрунтованість позиції Державної податкової служби у справі щодо АТ "Південний ГЗК". Підприємство, яке належить Рінату Ахметову, має сплатити до бюджету 3,7 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, вимоги ДПС визнані обґрунтованими та законними.

Має сплатити до бюджету 3,7 млрд грн

Згідно постанови суду, "Південний ГЗК" має сплатити до бюджету 3,7 млрд грн.

"Це сума податкових зобов’язань і штрафів за неправомірне застосування пільг при виплаті дивідендів кіпрським компаніям, які виявилися "технічними". Підприємство незаконно застосувало ставку оподаткування 5%", – наголосила Карнаух.

Вона уточнила, що донарахована ДПС сума складається з:

2,98 млрд грн основного платежу;

0,8 млрд грн штрафів.

Як зауважила Леся Карнаух, у квітні Верховний Суд вже ухвалив одну постанову на користь позиції ДПС.

Але "Південний ГЗК" оскаржив рішення у суді.

"Виконувати рішення суду доведеться, гроші мають бути сплачені до бюджету. Розраховуємо на добросовісність бізнесу, особливо в умовах, коли країні потрібні кошти на оборону", – підсумувала Карнаух.

Про Південний ГЗК

Південний ГЗК — перший гірничо-збагачувальний комбінат Криворізького залізорудного басейну, розташований на однойменному житловому масиві міста Кривий Ріг.

Південний ГЗК виробляє залізорудний концентрат і агломерат.

Залізорудний агломерат повністю поставляється на український ринок. Майже 60% виробленого концентрату експортується до Китаю.

Південний ГЗК контролюють спільно "Метінвест Холдинг" Ріната Ахметова і Evraz Group.

Нагадаємо, "Метінвест" у 2025 році інвестує 5,7 млрд грн у розвиток Об'єднаного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі, до складу якого входять Центральний, Інгулецький та Північний ГЗК.