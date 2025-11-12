Дело полиграфкомбината "Украина": Украина впервые получила возмещение от иностранной компании

В результате международного сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией в государственный бюджет Украины перечислено 3,37 миллиона евро (около 178,7 миллиона гривен). Средства уплатила французская компания Surys, являющаяся фигурантом дела НАБУ и САП по коррупции на ГП "Полиграфкомбинат "Украина".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Соглашение с компанией заключила Национальная финансовая прокуратура Франции, а впоследствии ее утвердил суд в Париже. Это первая в истории антикоррупционных органов компенсация, которую уплатил иностранный субъект", - отметили в НАБУ.

Куда направили средства

Всего в рамках этого дела соучастники преступления уже передали на ВСУ и возместили государству ущерб более чем на 180 миллионов гривен.

По данным Министерства финансов, большую часть этих денег уже использовали на важные социальные нужды:

поддержка малообеспеченных семей (более 100 миллионов гривен) ;

Международное сотрудничество НАБУ и САП

Расследование проводилась совместной следственной группой, в которую вошли детективы НАБУ, прокуроры САП, а также представители правоохранительных органов Франции и Эстонии. Взаимодействие было налажено через платформу ОЭСР GLEN.

Об эффективности такого сотрудничества и факте возмещения средств, в частности, говорится в сообщении на официальном сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) : "Компенсация Украины в рамках CJIP является важным аспектом соглашения. Основой для положения о компенсации является утрата налоговых поступлений, понесенная в Украине в результате коррупционной схемы. от преступлений, подлежащих конфискации, и фактически его дополняет".

Совместная следственная группа продолжит свою работу, чтобы привлечь всех причастных к ответственности и обеспечить полное возмещение причиненного ущерба.

Дело полиграфкомбината "Украина"

По материалам следствия, полиграфкомбинат "Украина" закупал у французской компании материалы по завышенным ценам. Участники схемы незаконно получили около 500 млн грн, в том числе из-за использования подконтрольной компании в Эстонии для поставки защитных элементов (голограмм) для ID-карт и загранпаспортов по завышенным ценам.

Также, по данным следствия, организатор схемы получил в собственность авторские права на дизайн голограмм и в дальнейшем легализовал средства, полученные от роялти. Всего в производстве было поставлено в известность о подозрении 8 лиц, в том числе экскеровщику госпредприятия.

О Surys

Surys – это французская компания, специализирующаяся на системах безопасности, идентификации и голограммах. Она предоставляет услуги и решения для компаний и частных лиц, включая разработку голограмм, безопасных документов (например, паспортов) и систем для обеспечения отслеживания и защиты

Напомним, в июне НАБУ и САП завершили расследование дела о масштабной международной коррупционной схеме, связанной с госпредприятием "Полиграфкомбинат "Украина".