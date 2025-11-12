Справа поліграфкомбінату "Україна": Київ вперше отримав відшкодування від іноземної компанії

У результаті міжнародної співпраці у сфері боротьби з корупцією, до державного бюджету України перераховано 3,37 мільйона євро (близько 178,7 мільйона гривень). Кошти сплатила французька компанія Surys, яка є фігурантом справи НАБУ і САП щодо корупції на ДП "Поліграфкомбінат "Україна".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

"Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції, а згодом її затвердив суд у Парижі. Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатив іноземний суб'єкт", — зазначили в НАБУ.

Куди спрямували кошти

Загалом у межах цієї справи співучасники злочину вже передали на ЗСУ та відшкодували державі збитків на понад 180 мільйонів гривень.

За даними Міністерства фінансів, більшу частину цих грошей уже використали на важливі соціальні потреби:

п ідтримка малозабезпечених сімей (понад 100 мільйонів гривень) ;

ідтримка малозабезпечених сімей (понад 100 мільйонів гривень) р емонт житла за державною програмою "єВідновлення" (понад 60 мільйонів гривень).

Міжнародна співпраця НАБУ і САП

Розслідування проводила спільна слідча група, до якої увійшли детективи НАБУ, прокурори САП, а також представники правоохоронних органів Франції та Естонії. Взаємодія була налагоджена через платформу ОЕСР GLEN.

Про ефективність такої співпраці та факт відшкодування коштів, зокрема, йдеться у дописі на офіційному сайті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР): "Компенсація Україні в рамках CJIP є важливим аспектом угоди. Основою для положення про компенсацію є втрата податкових надходжень, понесена в Україні внаслідок корупційної схеми. Це відрізняється від звичайного механізму повернення активів, що застосовується до засобів або доходів від злочину, що підлягають конфіскації, і фактично його доповнює".

Спільна слідча група продовжить свою роботу, щоб притягнути всіх причетних до відповідальності та забезпечити повне відшкодування завданої шкоди.

Справа поліграфкомбінату "Україна"

За матеріалами слідства, поліграфкомбінат "Україна" закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами. Учасники схеми незаконно отримали близько 500 млн грн, зокрема через використання підконтрольної компанії в Естонії для постачання захисних елементів (голограм) для ID-карток і закордонних паспортів за завищеними цінами.

Також, за даними слідства, організатор схеми отримав у власність авторські права на дизайн голограм і в подальшому легалізував кошти, отримані від роялті. Загалом у провадженні було повідомлено про підозру 8 особам, зокрема екскерівнику держпідприємства.

Про Surys

Surys – це французька компанія, що спеціалізується на системах безпеки, ідентифікації та голограмах. Вона надає послуги та рішення для компаній і приватних осіб, включаючи розробку голограм, безпечних документів (наприклад, паспортів) і систем для забезпечення відстеження та захисту

Нагадаємо, в червні НАБУ та САП завершили розслідування справи про масштабну міжнародну корупційну схему, пов’язану з держпідприємством “Поліграфкомбінат "Україна”.