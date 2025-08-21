Дело "Роттердам+": ВАКС освободил от ответственности продвигаемого на должность экс-председателя НКРЭКУ Кривенко в "Операторе ГТС"

Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности бывшего главу Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Оксану Кривенко. Судья ВАКС Татьяна Литвинко удовлетворила ее ходатайство, сославшись на истечение сроков давности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Центра противодействия коррупции.

Кривенко инкриминировали служебную халатность, что привело к тяжелым последствиям. Поскольку события происходили в 2018–2019 годах, пятилетний срок давности уже истек. Производство было закрыто, а гражданский иск остался без рассмотрения.

В деле "Роттердам+" остаются 11 обвиняемых, среди которых бывшие руководители ДТЭК и НКРЭКУ. Им обвиняют в незаконном применении формулы для расчета цены угля, что, по данным следствия, нанесло государству более 38 миллиардов гривен ущерба.

По данным "Экономической правды", несмотря на судебные процессы, Министерство энергетики продвигает Кривенко на должность руководителя "Оператора газотранспортной системы Украины", конкурс на который длится уже несколько месяцев, после того, как в феврале генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Дмитрий Липпа заявил, что уходит с должности. С этого времени компанией в статусе и.о. руководит Владислав Медведев.

Сначала он выглядел стандартным: был объявлен набор, сформирован шортлист из пяти финалистов, среди которых и Кривенко. В апреле СМИ сообщали, что именно ее кандидатуру поддерживал тогдашний министр энергетики Герман Галущенко.

После смены правительства новое министерство энергетики Ольга Гринчук заговорила о проведении нового конкурса, хотя предыдущий так и не завершен. В то же время, по данным "Экономической правды", даже в случае повторного отбора победу снова может одержать именно Кривенко.

Дополнительным препятствием для ее назначения является позиция части членов наблюдательного совета "Оператора ГТС", которые отказывались голосовать за кандидатуру экспредседателя НКРЭКУ именно из-за ее участия в деле "Роттердам+".

Также напомним, что коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 9 октября 2023 закрыла дело "Роттердам+".

"Роттердам+": что это

"Роттердам+ – это формула, которая работала в Украине с мая 2016 по июль 2019 года. Ее ввела Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) как схему расчета стоимости угля для ТЭС. Формула определяла конечную цену на электроэнергию.

Как сообщали в Национальном антикоррупционном бюро, в формулу были заложены расходы, которых на самом деле не существовало. Речь идет о транспортировке угля в Украину из порта в Роттердаме (Нидерланды).

В результате в 2016-2017 годах конечные потребители переплатили более 19 млрд грн, а в течение 2018-2019 – более 20 млрд гривен.