Справа "Роттердам+": ВАКС звільнив від відповідальності ексголову НКРЕКП Кривенко, яку просувають на посаду в "Операторі ГТС"

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності колишню голову Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Оксану Кривенко. Суддя ВАКС Тетяна Литвинко задовольнила її клопотання, пославшись на сплив строків давності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Центру протидії корупції.

Кривенко інкримінували службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків. Оскільки події відбувалися у 2018–2019 роках, п’ятирічний строк давності вже сплив. Провадження було закрито, а цивільний позов залишився без розгляду.

У справі "Роттердам+" залишаються 11 обвинувачених, серед яких колишні керівники ДТЕК та НКРЕКП. Їм закидають незаконне застосування формули для розрахунку ціни вугілля, що, за даними слідства, завдало державі понад 38 мільярдів гривень збитків.

За даними "Економічної правди", попри судові процеси, Міністерство енергетики просуває Кривенко на посаду керівника "Оператора газотранспортної системи України", конкурс на яку триває вже кілька місяців, після того, як у лютому генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України” Дмитро Липпа заявив, що залишає посаду. З того часу компанією в статусі в.о. керує Владислав Медведєв.

Спочатку він виглядав стандартним: було оголошено набір, сформовано шортлист із п’яти фіналістів, серед яких і Кривенко. У квітні медіа повідомляли, що саме її кандидатуру підтримував тодішній міністр енергетики Герман Галущенко.

Після зміни уряду нова міністерка енергетики Ольга Гринчук заговорила про проведення нового конкурсу, хоча попередній так і не завершено. Водночас, за даними "Економічної правди", навіть у разі повторного відбору перемогу знову може здобути саме Кривенко.

Додатковою перешкодою для її призначення є позиція частини членів наглядової ради "Оператора ГТС", які відмовлялися голосувати за кандидатуру ексголови НКРЕКП саме через її участь у справі "Роттердам+".

Також нагадаємо, що колегія суддів Вищого антикорупційного суду 9 жовтня 2023 року закрила справу "Роттердам+".

"Роттердам+": що це

"Роттердам+ – це формула, яка працювала в Україні з травня 2016 року по липень 2019 року. Її запровадила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) як схему розрахунку вартості вугілля для ТЕС. Формула визначала кінцеву ціну на електроенергію.

Як повідомляли в Національному антикорупційному бюро, в формулу було закладено витрати, яких насправді не існувало. Ідеться про транспортування вугілля в Україну з порту в Роттердамі (Нідерланди).

Унаслідок цього в 2016-2017 роках кінцеві споживачі переплатили понад 19 млрд грн, а протягом 2018-2019 – понад 20 млрд гривень.