Демографический кризис: коэффициент рождаемости в Украине достиг антирекордного показателя

В Украине фиксируют антирекорд по количеству рожденных детей одной женщиной. Полномасштабная война привела к стремительному взрослению населения страны.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак, пишет "Укринформ".

По ее словам, сегодня коэффициент рождаемости составляет 0,9.

Старение нации

"У нас сегодня антирекорд по количеству рожденных детей на одну женщину. Международный показатель воспроизводства населения — это 2,2 ребенка на одну женщину детородного возраста. В среднем по странам ЕС — 1,5. Это страны ЕС, в которых сложная демографическая ситуация. В Украине же до начала полномасштабного вторжения было 1,16, после — 0,9", - отметила Марчак.

Она добавила, что низкая рождаемость, а также связанная с войной массовая миграция населения привели к тому, что на подконтрольной территории остаются в основном пожилые люди, а население страны стремительно взрослеет. Только за последние несколько лет средний возраст украинцев с 41 года увеличился до 45.

Как отметила Марчак, сегодня соотношение пенсионеров к людям трудоспособного возраста составляет 1:1, и это без учета получающих социальную помощь.

"Когда мы с вами достигнем своего пенсионного возраста, это соотношение будет, вероятно, уже гораздо ниже", — убеждена Марчак.

Она подчеркнула, что главной задачей правительства является создание возможностей для людей оставаться как можно дольше экономически и физически самостоятельными.

Демографический кризис в Украине

Рождаемость в Украине стабильно падает как минимум последние 10 лет. Показатель падения с 2015 по 2021 год колебался в пределах 3 -11%. Эта тенденция существенно ухудшилась с начала полномасштабной войны — в 2022 году зарегистрировали на 24,6% меньше новорожденных, чем в 2021-м. Однако эта цифра не учитывает данные из Крыма и временно оккупированных территорий. Уже в 2023 году был зафиксирован еще больший спад рождаемости – на 33%.

Во втором полугодии 2024 года в Украине было зафиксировано 89 тысяч рождений детей, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В свою очередь, умерло в Украине за это время и 244,1 тысяч человек, что на 2,5% больше, чем в июле-декабре предыдущего года.

За весь 2024 год в Украине родилось 176,7 тысяч человек (падение на 5,7% к 2023-му), а умерло 495,1 тысяч (только на 1 тысячу меньше). Таким образом, естественное сокращение выросло на 3,1% и составило 318,4 тысяч человек.

Также примечательно, что в 2024 году отношение смертности к рождаемости достигло наихудшего показателя за всю историю независимой Украины – 2,8 (в первом полугодии – 2,86, во втором – 2,74).

Всего за три военных года в Украине родилось лишь 570,1 тысяч людей, а количество смертей — 1,53 миллиона, то есть население лишь естественным образом упало по крайней мере на 963 тысяч человек.