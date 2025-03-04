Демографічна криза: коефіцієнт народжуваності в Україні сягнув антирекордного показника

В Україні фіксують антирекорд за кількістю народжених дітей на одну жінку. Повномасштабна війна призвела до стрімкого дорослішання населення країни.

Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, пише "Укрінформ".

За її словами, сьогодні коефіцієнт народжуваності становить 0,9.

Старіння населення

"У нас сьогодні антирекорд за кількістю народжених дітей на одну жінку. Міжнародний показник відтворення населення - це 2,2 дитини на одну жінку дітородного віку. В середньому по країнах ЄС - 1,5. Це країни ЄС, в яких складна демографічна ситуація. В Україні ж до початку повномасштабного вторгнення було 1,16, після - 0,9. За деякими оцінками, це антирекорд узагалі в історії нашої країни", - повідомила Марчак.

Вона додала, що низька народжуваність, а також пов'язана з війною масова міграція населення призвели до того, що на підконтрольній території залишаються здебільшого люди похилого віку, а населення країни стрімко дорослішає. Лише за кілька останніх років середній вік українців із 41 року збільшився до 45.

Як наголосила Марчак, сьогодні співвідношення пенсіонерів до людей працездатного віку становить 1:1, і це без урахування тих, хто отримує соціальну допомогу.

"Коли ми з вами досягнемо свого пенсійного віку, це співвідношення буде, ймовірно, вже набагато нижчим", - зауважила Марчак.

Вона підкреслила, що головним завданням уряду наразі є створення можливостей для людей залишатися якомога довше економічно та фізично самостійними.

Демографічна криза в Україні

Народжуваність в Україні стабільно падає щонайменше останні 10 років. Показник падіння з 2015 до 2021 року коливався у межах 3 -11%. Ця тенденція суттєво погіршилася від початку повномасштабної війни — у 2022 зареєстрували на 24,6% менше новонароджених, ніж у 2021-му. Однак ця цифра не враховує даних із Криму та тимчасово окупованих територій. Вже у 2023 році був зафіксований ще більший спад народжуваності — на 33%.

У другому півріччі 2024 року в Україні було зафіксовано 89 тисяч народжень дітей, що на 5,2% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. В свою чергу, померло в Україні за цей час та 244,1 тисячі людей, що на 2,5% більше, ніж у липні-грудні попереднього року.

За весь 2024 рік в Україні народилося 176,7 тисячі осіб (падіння на 5,7% до 2023-го), а померло 495,1 тисячі (лише на 1 тисячу менше). Таким чином, природне скорочення зросло на 3,1% і склало 318,4 тисячі людей.

Також примітно, що у 2024 році відношення смертності до народжуваності досягло найгіршого показника за всю історію незалежної України - 2,8 (в першому півріччі - 2,86, в другому - 2,74).

Загалом за три воєнних роки в Україні кількість народжень склала лише 570,1 тисячі, а кількість смертей - 1,53 мільйона, тобто населення лише природнім чином впало принаймні на 963 тисячі осіб.