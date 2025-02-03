Дизайн банкнот евро планируют обновить: что предлагают

Европейский центробанк обновляет дизайн купюр евро впервые после их выпуска 23 года назад, чтобы сделать банкноты более привлекательными и удобными.

Об этом сообщает Independent.

Дизайн новых банкнот

Отмечается, что на банкнотах евро изображены безымянные мосты и окна, темами нового дизайна могут стать деятели культуры или комбинация птиц и рек.

В первом случае на купюрах будут изображены известные европейцы, среди которых греческая оперная певица Мария Каллас, композитор Людвиг ван Бетховен, польско-французская ученая Мария Кюри, испанский писатель Мигель де Сервантес, итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи и австр. фон Зуттнер.

На оборотной стороне банкнот хотят разместить изображения культурных мероприятий и объектов, таких как песенный фестиваль или библиотека.

Издание отмечает, что обновленный дизайн, предложенный группой независимых экспертов и отобранный Европейским центробанком, может оказаться спорным, поскольку представляют только шесть из 20 стран еврозоны.

Альтернативный вариант будет содержать изображения птиц и рек на лицевой стороне банкнот, а также европейские институты, включая ЕЦБ, на обратной стороне.

Нужно еще несколько лет, чтобы ввести банкноты в обращение

Сообщается, что Европейский центробанк откроет конкурс на дизайн банкнот уже в этом году, а окончательный вариант выберет в 2026 году. Ожидается, что новые банкноты поступят только через несколько лет.

Заметим, что процесс выбора дизайна новых банкнот евро начался в 2021 году.

Ранее Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам соцопроса и голосования входящих в еврозону жителей стран Европы определил основной мотив для дизайна новых банкнот евро.

Большинство европейцев выбрали тему "европейская культура" для изображения на купюрах.