Дизайн банкнот євро планують оновити: що пропонують

Європейський центробанк оновлює дизайн купюр євро вперше після їхнього випуску 23 роки тому, щоб зробити банкноти привабливішими та зручнішими.

Про це повідомляє Independent.

Дизайн нових банкнот

Зазначається, що наразі на банкнотах євро зображені безіменні мости й вікна, натомість темами нового дизайну можуть стати діячі культури або комбінація птахів і річок.

У першому випадку на купюрах будуть зображені відомі європейці, серед яких грецька оперна співачка Марія Каллас, композитор Людвиг ван Бетховен, польсько-французька вчена Марія Кюрі, іспанський письменник Мігель де Сервантес, італійський художник і винахідник Леонардо да Вінчі та австрійська активістка руху за мир Берта фон Зуттнер.

На зворотному боці банкнот хочуть розмістити зображення культурних заходів та об'єктів, таких як пісенний фестиваль або бібліотека.

Видання зауважує, що оновлений дизайн, запропонований групою незалежних експертів і відібраний Європейським центробанком, можуть виявитися спірними, оскільки представляють тільки шість із 20 країн єврозони.

Альтернативний варіант міститиме зображення птахів і річок на лицьовому боці банкнот, а також європейські інститути, включно із самим ЄЦБ, на зворотному боці.

Потрібно ще кілька років, щоб ввести банкноти в обіг

Повідомляється, що Європейський центробанк відкриє конкурс на дизайн банкнот уже цьогоріч, а остаточний варіант обере у 2026 році. Очікується, що нові банкноти надійдуть в обіг лише через кілька років.

Зауважимо, процес вибору дизайну нових банкнот євро розпочався у 2021 році.

Раніше Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) за підсумками соцопитування та голосування жителів країн Європи, що входять до єврозони, визначила основний мотив для дизайну нових банкнот євро.

Більшість європейців обрали тему "європейська культура" для зображення на купюрах.