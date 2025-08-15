Докапитализация "Киевгорстроя": компания ожидает получить 2,56 млрд грн до конца ноября

В рамках планируемой докапитализации строительная компания "Киевгорстрой" ожидает получить 2,56 миллиарда гривен в период с 1 октября по 28 ноября 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы правления компании Светлана Самсонова во время встречи представителей "Киевгорстроя" с инвесторами.

По ее словам, компания уже стабилизировала финансовую ситуацию, погасив долги за электроэнергию и заработную плату, а также обеспечив охрану объектов.

25 июля Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) начала административную процедуру для регистрации выпуска акций, и до 28 августа "Киевгорстрой" ожидает получить временное свидетельство о регистрации.

Председатель Наблюдательного совета "Киевгорстроя" Владислав Андронов сообщил, что компания ведет переговоры с правительством по компенсации убытков в размере 2,28 млрд грн, связанных с достройкой объектов "Укрстроя". Для координации этих усилий планируется создание рабочей группы, которая будет взаимодействовать с Кабинетом Министров и другими ведомствами.

Стратегия развития и восстановления доверия

Светлана Самсонова рассказала, что "Киевгорстрой" работает над комплексной стратегией развития, чтобы возобновить деятельность на рынке и вернуть доверие инвесторов. Компания налаживает диалог с подрядчиками и поставщиками для возобновления работы на объектах.

На встрече также разъяснены детали процедуры докапитализации и возможного выкупа акций у миноритарных акционеров. Следующая встреча с инвесторами намечена до конца сентября 2025 года.

Докапитализация "Киевгорстроя"

"Киевгорстрой" планирует выпустить 10 миллиардов именных акций нарицательной стоимостью 25 копеек каждая, с периодом размещения с 1 октября по 28 ноября 2025 года. Доля общества в уставном капитале после завершения размещения достигнет 99,87%, что обеспечит контролируемое и эффективное управление компанией в интересах киевлян.

Пока строительные работы строительной компании не ведутся. В октябре прошлого года основной акционер компании - Киевсовет проголосовал за докапитализацию "Киевгорстроя" на 2,6 млрд грн.

ЧАО "ХК "Киевгорстрой" недавно получило новое "временное" руководство - и.о.председателя его правления стала бывшая юристка "Государственной продовольственной зерновой корпорации" Светлана Самсонова.

По ее словам, докапитализация стала "вынужденным, но стратегически обоснованным решением, направленным на стабилизацию финансового состояния компании и обеспечение продолжения реализации жилищных строительных проектов".

В настоящее время у застройщика остается более 100 домов разной степени готовности, часть из которых уже стала долгостроями.