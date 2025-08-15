Докапіталізація "Київміськбуду": компанія очікує отримати 2,56 млрд грн до кінця листопада

В рамках запланованої докапіталізації будівельна компанія "Київміськбуд" очікує отримати 2,56 мільярда гривень у період з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови правління компанії Світлана Самсонова під час зустрічі представників "Київміськбуду" з інвесторами.

За її словами компанія вже стабілізувала фінансову ситуацію, погасивши борги за електроенергію та заробітну плату, а також забезпечивши охорону об'єктів.

25 липня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розпочала адміністративну процедуру для реєстрації випуску акцій, і до 28 серпня "Київміськбуд" очікує отримати тимчасове свідоцтво про реєстрацію.

Голова Наглядової ради"Київміськбуду" Владислав Андронов повідомив, що компанія веде переговори з урядом щодо компенсації збитків у розмірі 2,28 млрд грн, пов'язаних із добудовою об'єктів "Укрбуду". Для координації цих зусиль планується створення робочої групи, яка взаємодіятиме з Кабінетом Міністрів та іншими відомствами.

Стратегія розвитку та відновлення довіри

Світлана Самсонова також розповіла, що "Київміськбуд" працює над комплексною стратегією розвитку, щоб відновити діяльність на ринку та повернути довіру інвесторів. Компанія налагоджує діалог із підрядниками та постачальниками, щоб відновити роботи на об'єктах.

На зустрічі також було роз'яснено деталі процедури докапіталізації та можливого викупу акцій у міноритарних акціонерів. Наступна зустріч з інвесторами запланована до кінця вересня 2025 року.

Докапіталізація "Київміськбуду"

"Київміськбуд" планує випустити 10 мільярдів іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна, з періодом розміщення з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року. Частка громади у статутному капіталі після завершення розміщення сягне 99,87%, що забезпечить контрольоване та ефективне управління компанією в інтересах киян.

Наразі будівельні роботи будівельної компанії не ведуться. Торік у жовтні основний акціонер компанії - Київрада проголосувала за докапіталізацію "Київміськбуду" на 2,6 млрд грн.

ПрАТ “ХК “Київміськбуд” нещодавно отримало нове “тимчасове” керівництво – в.о. голови його правління стала колишня юристка “Державної продовольчої зернової корпорації” Світлана Самсонова.

За її словами, докапіталізація стала "вимушеним, але стратегічно обґрунтованим рішенням, спрямованим на стабілізацію фінансового стану компанії та забезпечення продовження реалізації житлових будівельних проєктів".

Наразі у забудовника залишається понад 100 будинків різного ступеня готовності, частина з яких вже стала довгобудами.