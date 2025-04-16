Доллар по 48, рост цен и зависимость от внешней помощи, — аналитики ICU спрогнозировали будущее экономики Украины

Начиная с третьего квартала 2024 года экономика Украины перешла в режим медленного роста. При этом шансы на значительное ускорение темпов экономического восстановления очень низки.

Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе аналитиков инвестиционной группы ICU от 16 апреля, текст которого есть в распоряжении Delo.ua.

Что будет с экономикой Украины в 2025-2026 годах

Бюджет, инфляция, курс гривны

Согласно прогнозу, необходимость постепенно сокращать дефицит бюджета и, соответственно, государственные расходы будут существенно ограничивать экономический рост в будущем.

"Мы ожидаем роста экономики на 3% в 2025 и в следующем годах благодаря возобновлению потребления домохозяйств и более высокому урожаю", — говорится в прогнозе ICU.

Годовая инфляция начнет резко замедляться с июня благодаря эффектам прошлогодней высокой базы и более высокому предложению агропродукции.

"Мы видим замедление потребительских цен до 7-8% в конце года с учетом определенного замедления потребительского спроса, относительно стабильного курса гривны и удешевления продуктов питания", — прогнозируют в ICU.

Ожидается, что НБУ будет сохранять учетную ставку на текущем уровне до сентября, а затем предположительно снизит ее трижды по 50 б.п. до конца года.

"Пересмотренный прогноз поступления внешней финансовой помощи, раскрытый в меморандуме МВФ, — это значительный позитив для Украины. Пакет финансовой помощи увеличен на $15 млрд по сравнению с декабрьским планом, а поступление средств будет в большей степени, чем планировалось ранее, смещено на 2025 год. Украина получит более $50 млрд в текущем году, поэтому резервы НБУ резко вырастут, а центральный банк будет иметь больше ресурсов, чтобы поддерживать курс гривны" , — ожидают аналитики ICU.

В компании повысили прогноз курса гривны на конец 2025 года до 43,5 гривны за доллар.

Увеличение пакета помощи дает Украине больше времени, чтобы снизить дисбалансы внешних счетов. Ключевые вызовы в части внешних счетов, с которыми придется иметь дело в ближайшее время, — это рекордный дефицит текущего счета, значительные оттоки иностранных наличных из банков и большой объем привлеченных в войну иностранных кредитов, срок которых истек.

Если объемы внешней помощи в будущем резко сократятся, то НБУ вынужден будет прибегнуть к резкому ослаблению гривны, предупреждают аналитики.

"Дефицит государственного бюджета в этом году будет почти полностью профинансирован внешней помощью, хотя планы по расходам могут быть увеличены в третьем квартале 2025 года. Однако источники финансирования дефицита бюджета в 2026 году пока не достаточны", — отмечают эксперты ICU .

Их прогнозы базируются на предположении, что баланс рисков безопасности останется практически неизменным в следующие 12 месяцев.

"По нашим ожиданиям, даже если в ближайшее время будет достигнуто соглашение о прекращении огня, интенсивность боевых действий на линии фронта и обстрелов инфраструктуры не снизится кардинально. Бизнесу и домохозяйствам придется жить и работать в условиях неопределенности, которая будет влиять на их настроения, в том числе потребительские и инвестиционные решения", — говорится в прогнозе ICU.

Ключевые экономические прогнозы аналитиков ICU на ближайшие два года выглядят следующим образом.

2025 2026 Реальный ВВП (%, г/г) 3,0 3,0 ВВП (млрд долл.) 205 213 Инфляция (%, г/г, к.п.) 7,6 8,0 Учетная ставка (%, к.п.) 14,0 12,5 Гривна/доллар США (к.п.) 43,5 47,9 Текущий счет (% ВВП) 13,0 12,5 Резервы НБУ (млрд долл.) 56,2 32,8 Баланс бюджета (% ВВП)* 20* 15* Государственный долг (% ВВП) 110 112

* до учета предоставленных правительству официальных грантов; г/г – год к году; к.п. — на конец периода

Источник: ICU

Напомним, согласно прогнозу НБУ, инфляция в Украине будет расти до середины 2025 года, после чего начнет снижаться, достигнув 8,4% в конце 2025-го и вернувшись к 5% в 2026-м. Реальный ВВП вырастет на 3,6% в 2025 году, а в последующие два года экономика будет расти на 4% ежегодно.