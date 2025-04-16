Долар по 48, ріст цін і залежність від зовнішньої допомоги, — аналітики ICU спрогнозували майбутнє економіки України

Починаючи з третього кварталу 2024 року економіка України перейшла в режим повільного зростання. Разом з тим шанси на значне прискорення темпів економічного відновлення є дуже низькими.

Про це йдеться в оновленому економічному прогнозі аналітиків інвестиційної групи ICU від 16 квітня, текст якого є в розпорядженні Delo.ua.

Що буде з економікою України в 2025-2026 роках

Бюджет, інфляція, курс гривні

Згідно прогнозу, потреба поступово скорочувати дефіцит бюджету та, відповідно, державні видатки буде суттєво обмежувати економічне зростання в майбутньому.

"Ми очікуємо зростання економіки на 3% у 2025 та наступному роках завдяки відновленню споживання домогосподарств та вищому врожаю", — йдеться в прогнозі ICU.

Річна інфляція почне різко сповільнюватися з червня завдяки ефектам минулорічної високої бази та вищій пропозиції агропродукції.

"Ми вбачаємо сповільнення споживчих цін до 7-8% наприкінці року з урахуванням певного сповільнення споживчого попиту, відносно стабільного курсу гривні та здешевлення продуктів харчування", — прогнозують в ICU.

Очікується, що НБУ зберігатиме облікову ставку на поточному рівні до вересня, а потім, імовірно, знизить її тричі по 50 б.п. до кінця року.

"Переглянутий прогноз надходження зовнішньої фінансової допомоги, який розкрито в меморандумі МВФ, — це значний позитив для України. Пакет фінансової допомоги збільшено на $15 млрд порівняно з грудневим планом, а надходження коштів буде більшою мірою, ніж планувалося раніше, зміщено на 2025 рік. Україна отримає понад $50 млрд цьогоріч, тож резерви НБУ різко зростуть, а центральний банк матиме більше ресурсів, щоб підтримувати курс гривні", — очікують аналітики ICU.

В компанії підвищили прогноз курсу гривні наприкінці 2025 року до 43,5 гривень за долар.

Збільшення пакету допомоги дає Україні більше часу, щоб знизити дисбаланси зовнішніх рахунків. Ключові виклики в частині зовнішніх рахунків, із якими доведеться мати справу найближчим часом, — це рекордний дефіцит поточного рахунку, значні відпливи іноземної готівки з банків та великий обсяг залучених до війни іноземних кредитів, термін яких сплив.

Якщо обсяги зовнішньої допомоги в майбутньому різко скоротяться, то НБУ змушений буде вдатися до різкого послаблення гривні, попереджають аналітики.

"Дефіцит державного бюджету цьогоріч буде майже повністю профінансовано зовнішньою допомогою, хоча плани з видатків можуть бути збільшені в третьому кварталі 2025 року. Проте джерела фінансування дефіциту бюджету у 2026 році наразі не є достатніми", — зазначають експерти ICU.

Їхні прогнози базуються на припущенні, що баланс безпекових ризиків залишиться практично незмінним у наступні 12 місяців.

"За нашими очікуваннями, навіть якщо найближчим часом буде досягнуто угоди про припинення вогню, інтенсивність бойових дій на лінії фронту та обстрілів інфраструктури не знизиться кардинально. Бізнесу та домогосподарствам доведеться жити та працювати в умовах невизначеності, що впливатиме на їхні настрої, в тому числі споживчі та інвестиційні рішення", — йдеться в прогнозі від ICU.

Ключові економічні прогнози аналітиків ICU на найближчі два роки виглядають наступним чином.

2025 2026 Реальний ВВП (%, р/р) 3,0 3,0 ВВП (млрд дол.) 205 213 Інфляція (%, р/р, к.п.) 7,6 8,0 Облікова ставка (%, к.п.) 14,0 12,5 Гривня / долар США (к.п.) 43,5 47,9 Поточний рахунок (% ВВП) 13,0 12,5 Резерви НБУ (млрд дол.) 56,2 32,8 Баланс бюджету (% ВВП)* 20* 15* Державний борг (% ВВП) 110 112

* до врахування наданих уряду офіційних грантів; р/р - рік до року; к.п. - на кінець періоду

Джерело: ICU

Нагадаємо, згідно прогнозу НБУ, інфляція в Україні зростатиме до середини 2025 року, після чого почне знижуватися, досягнувши 8,4% наприкінці 2025-го і повернувшись до 5% у 2026-му. Реальний ВВП зросте на 3,6% у 2025 році, а в наступні два роки економіка буде рости на 4% щорічно.