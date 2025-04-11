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Дополнительный поезд Киев-Днепр будет курсировать на Пасху: какой график
К Пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительный скорый поезд №220/219 Киев — Днепр.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Что известно о графике
- Дополнительный поезд №220/219 Киев-Днепр будет отправляться из столицы 18 и 21 апреля в 13:44 и уже в 21:00 будет прибывать в Днепр.
- В обратном направлении из Днепра – отправление в 08:15, а прибытие в Киев – в 16:17.
Такое расписание удобно для путешествий в праздничные дни — и дорога займет немного времени, и останется возможность провести его с близкими, отмечают в пресс-службе.
Этот рейс будет полезен также и жителям Каменского, расположенному на маршруте.
Билеты уже можно приобрести:
- в приложении "Укрзализныци";
- на сайте booking.uz.gov.ua ;
- в кассах вокзалов.
О дополнительных рейсах на Пасху
К Пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 сообщением Киев – Луцк – Киев. Поезд будет курсировать только 17 апреля.
Также на период Пасхальных праздников УЗ назначила дополнительный поезд Киев – Одесса – Киев, который будет курсировать 18 и 21 апреля.