Дополнительный поезд Киев-Днепр будет курсировать на Пасху: какой график

К Пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительный скорый поезд №220/219 Киев — Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Что известно о графике

Дополнительный поезд №220/219 Киев-Днепр будет отправляться из столицы 18 и 21 апреля в 13:44 и уже в 21:00 будет прибывать в Днепр.

в и уже будет прибывать в Днепр. В обратном направлении из Днепра – отправление в 08:15, а прибытие в Киев – в 16:17.

Такое расписание удобно для путешествий в праздничные дни — и дорога займет немного времени, и останется возможность провести его с близкими, отмечают в пресс-службе.

Этот рейс будет полезен также и жителям Каменского, расположенному на маршруте.

Билеты уже можно приобрести:

в приложении "Укрзализныци";

на сайте booking.uz.gov.ua ;

в кассах вокзалов.

О дополнительных рейсах на Пасху

К Пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 сообщением Киев – Луцк – Киев. Поезд будет курсировать только 17 апреля.

Также на период Пасхальных праздников УЗ назначила дополнительный поезд Киев – Одесса – Киев, который будет курсировать 18 и 21 апреля.