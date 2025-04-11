Додатковий поїзд Київ-Дніпро курсуватиме на Великодні свята: який графік

До Великодніх свят "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ — Дніпро.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Що відомо про графік

Додатковий поїзд №220/219 Київ — Дніпро вирушатиме зі столиці 18 та 21 квітня о 13:44 і вже о 21:00 прибуватиме до Дніпра.

о і вже прибуватиме до Дніпра. У зворотному напрямку з Дніпра — відправлення о 08:15, а прибуття до Києва — о 16:17.

Такий розклад зручний для подорожей у святкові дні — і дорога займе небагато часу, і лишиться змога провести його з близькими, зазначають в пресслужбі.

Цей рейс буде корисним також і для мешканців Кам’янського, що розташоване на маршруті.

Квитки вже можна придбати:

в застосунку "Укрзалізниці";

на сайті booking.uz.gov.ua;

у касах вокзалів.

Про додаткові рейси на Великдень

До Великодніх свят "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 сполученням Київ — Луцьк — Київ. Поїзд курсуватиме лише 17 квітня.

Також на період Великодніх свят УЗ призначила додатковий поїзд Київ — Одеса — Київ, який курсуватиме 18 та 21 квітня.