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Додатковий поїзд Київ-Дніпро курсуватиме на Великодні свята: який графік
До Великодніх свят "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ — Дніпро.
Про це інформує пресслужба УЗ.
Що відомо про графік
- Додатковий поїзд №220/219 Київ — Дніпро вирушатиме зі столиці 18 та 21 квітня о 13:44 і вже о 21:00 прибуватиме до Дніпра.
- У зворотному напрямку з Дніпра — відправлення о 08:15, а прибуття до Києва — о 16:17.
Такий розклад зручний для подорожей у святкові дні — і дорога займе небагато часу, і лишиться змога провести його з близькими, зазначають в пресслужбі.
Цей рейс буде корисним також і для мешканців Кам’янського, що розташоване на маршруті.
Квитки вже можна придбати:
- в застосунку "Укрзалізниці";
- на сайті booking.uz.gov.ua;
- у касах вокзалів.
Про додаткові рейси на Великдень
До Великодніх свят "Укрзалізниця" призначила додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 сполученням Київ — Луцьк — Київ. Поїзд курсуватиме лише 17 квітня.
Також на період Великодніх свят УЗ призначила додатковий поїзд Київ — Одеса — Київ, який курсуватиме 18 та 21 квітня.