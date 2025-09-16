Доходы Revolut выросли почти наполовину: компания оценивается в 75 миллиардов долларов

Британская финтех-компания Revolut увеличила доходы до 1,01 млрд фунтов стерлингов ($1,4 млрд) во втором квартале 2025 года, что на 46% больше по сравнению с 694 млн фунтов стерлингов за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По данным документов для инвесторов, с которыми ознакомилось издание, оценка компании может составить 75 миллиардов долларов.

Revolut активно укрепляет свои позиции не только в Европе, но и в Латинской Америке, Ближнем Востоке и Азии. У компании есть амбициозная цель — стать одним из трех лучших финансовых приложений на каждом рынке, на который она выходит.

Как пишет Bloomberg, рост доходов Revolut ускорялся в последние месяцы: в июле компания заработала 373 млн фунтов стерлингов, а уже в прошлом месяце — 410 млн фунтов стерлингов.

Эти результаты позволяют компании выйти на годовой доход более 4,1 млрд фунтов стерлингов, тогда как в прошлом году этот показатель составил 3,1 млрд фунтов стерлингов.

Revolut также обнародовала свои запланированные инвестиции в США, поскольку банки с обеих сторон Атлантики готовятся к визиту президента Дональда Трампа в Великобританию. Компания объявила, что инвестирует более 500 миллионов долларов в США в ближайшие годы и ожидает создания сотни рабочих мест.

О Revolut

Revolut – это британская финтех-компания и онлайн банк, который предлагает широкий спектр финансовых услуг через мобильное приложение. Основан российско-британским предпринимателем Николаем Сторонским и украинским бизнесменом Владом Яценко. Сервис позволяет открывать счета, осуществлять международные переводы, обменивать валюты по выгодному курсу, а также торговать акциями и криптовалютами.

Revolut в Украине: что известно

В начале февраля 2025 года в Revolut заявили, что украинцы смогут открыть европейский счет сервиса и получить доступ к современным финуслугам, в частности, мгновенным и бесплатным переводам между пользователями приложения. Спектр услуг был ограничен, поскольку у Revolut не было соответствующей лицензии.

Национальный банк Украины 27 февраля заявил, что Revolut Bank UAB, зарегистрированный в Литве, может работать в Украине только после получение банковской лицензии или открытие филиала по разрешению НБУ, согласно законодательству. Любой из этих вариантов требует разрешения НБУ, оценивающего деловую репутацию, финансовое состояние и бизнес-модель заявителя.

В начале августа глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что процесс авторизации и лицензирование Revolut продолжается в рамках предусмотренных процедур. По его словам, компания демонстрирует полное понимание позиции Нацбанка и ведет конструктивный наблюдательный диалог с регулятором.