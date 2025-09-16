Доходи Revolut зросли майже наполовину: компанія оцінюється в 75 мільярдів доларів

Британська фінтех-компанія Revolut збільшила доходи до 1,01 млрд фунтів стерлінгів ($1,4 млрд) у другому кварталі 2025 року, що на 46% більше порівняно з 694 млн фунтів стерлінгів за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

За даними документів для інвесторів, з якими ознайомилося видання, оцінка компанії може сягнути 75 мільярдів доларів.

Revolut активно зміцнює свої позиції не лише в Європі, але й у Латинській Америці, на Близькому Сході та в Азії. Компанія має амбітну мету — стати одним із трьох найкращих фінансових додатків на кожному ринку, на який вона виходить.

Як пише Bloomberg, зростання доходів Revolut прискорювалося в останні місяці: у липні компанія заробила 373 млн фунтів стерлінгів, а вже минулого місяця — 410 млн фунтів стерлінгів.

Ці результати дають змогу компанії вийти на річний дохід у понад 4,1 млрд фунтів стерлінгів, тоді як минулого року цей показник становив 3,1 млрд фунтів стерлінгів.

Revolut також оприлюднила свої заплановані інвестиції в США, оскільки банки по обидва боки Атлантики готуються до візиту президента Дональда Трампа до Великої Британії. Компанія оголосила, що інвестує понад 500 мільйонів доларів у США в найближчі роки та очікує створити сотні робочих місць.

Про Revolut

Revolut – це британська фінтех-компанія та онлайн-банк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг через мобільний застосунок. Заснований російсько-британським підприємцем Миколою Сторонським та українським бізнесменом Владом Яценком. Сервіс дозволяє відкривати рахунки, здійснювати міжнародні перекази, обмінювати валюти за вигідним курсом, а також торгувати акціями та криптовалютами.

Revolut в Україні: що відомо

На початку лютого 2025 року у Revolut заявили, що українці зможуть відкрити європейський рахунок сервісу та отримати доступ до сучасних фінпослуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами застосунку. Спектр послуг був обмежений, оскільки Revolut не мав відповідної ліцензії.

Національний банк України 27 лютого заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Будь-який із цих варіантів вимагає дозволу НБУ, який оцінює ділову репутацію, фінансовий стан і бізнес-модель заявника.

На початку серпня голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що процес авторизації та ліцензування Revolut триває в рамках передбачених процедур. За його словами, компанія демонструє повне розуміння позиції Нацбанку та веде конструктивний наглядовий діалог з регулятором.