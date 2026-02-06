- Категория
ДТЭК изменил графики для двух районов Киева: где будет больше света вместо холодных батарей
Энергетики ДТЭК ввели особый режим энергоснабжения для жителей Днепровского и Дарницкого районов, оказавшихся без теплоснабжения в результате последнего российского обстрела.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.
Новый график отключений
Согласно сообщению, свет в указанных районах теперь будет выключаться только в пиковые часы, чтобы сбалансировать систему.
Свет будет выключаться только:
- с 08:00 до 11:00;
- с 18:00 до 21:00.
В другое время энергетики приложат максимум усилий, чтобы обеспечить бесперебойное питание.
Специалисты предупреждают, что сети работают на грани возможностей из-за чрезмерной перегрузки. Одновременное включение мощных электроприборов может вызвать локальные аварии и выход из строя оборудования.
"Когда все одновременно включают бойлеры и обогреватели, могут случаться аварии. Поэтому просим: включайте мощные приборы поочередно", - говорится в сообщении энергетиков.
Напомним, 3 февраля в результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления .
Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве, ориентированная на производство тепла для населения, получила значительные повреждения во время ночной ракетной атаки РФ 3 февраля.
Эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение часть домов в Дарницком и Днепровском районах столицы.
Отметим, что на вечер 2 февраля В Киеве около 80 домов оставались без отопления.