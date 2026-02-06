Запланована подія 2

ДТЭК изменил графики для двух районов Киева: где будет больше света вместо холодных батарей

В Дарницком и Днепровском районах будет больше света / Depositphotos

Энергетики ДТЭК ввели особый режим энергоснабжения для жителей Днепровского и Дарницкого районов, оказавшихся без теплоснабжения в результате последнего российского обстрела.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Новый график отключений

Согласно сообщению, свет в указанных районах теперь будет выключаться только в пиковые часы, чтобы сбалансировать систему.

Свет будет выключаться только:

  • с 08:00 до 11:00;
  • с 18:00 до 21:00.

В другое время энергетики приложат максимум усилий, чтобы обеспечить бесперебойное питание.

Специалисты предупреждают, что сети работают на грани возможностей из-за чрезмерной перегрузки. Одновременное включение мощных электроприборов может вызвать локальные аварии и выход из строя оборудования.

"Когда все одновременно включают бойлеры и обогреватели, могут случаться аварии. Поэтому просим: включайте мощные приборы поочередно", - говорится в сообщении энергетиков.

Напомним, 3 февраля в результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления .

Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве, ориентированная на производство тепла для населения, получила значительные повреждения во время ночной ракетной атаки РФ 3 февраля.

Эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение часть домов в Дарницком и Днепровском районах столицы.

Отметим, что на вечер 2 февраля В Киеве около 80 домов оставались без отопления.

Автор:
Татьяна Бессараб