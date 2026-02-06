Запланована подія 2

ДТЕК змінив графіки для двох районів Києва: де буде більше світла замість холодних батарей

світло
У Дарницькому та Дніпровському районах буде більше світла / Depositphotos

Енергетики ДТЕК запровадили особливий режим енергопостачання для мешканців Дніпровського та Дарницького районів, які опинилися без теплопостачання внаслідок останнього російського обстрілу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Новий графік відключень

Згідно з повідомленням, світло у зазначених районах тепер вимикатимуть лише у пікові години, щоб збалансувати систему. 

Світло буде вимикатися лише:

  • з 08:00 до 11:00;
  • з 18:00 до 21:00.

В інший час енергетики докладатимуть максимум зусиль, щоб забезпечити безперебійне живлення.

Фахівці попереджають, що мережі працюють на межі можливостей через надмірне перевантаження. Одночасне ввімкнення потужних електроприладів може спричинити локальні аварії та вихід обладнання з ладу.

"Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі — можуть траплятися аварії. Тому просимо: вмикайте потужні прилади по черзі", - йдеться в повідомленні енергетиків.

Нагадаємо, 3 лютого внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Дарницька ТЕЦ у Києві, орієнтована на виробництво тепла для населення, зазнала значних пошкоджень під час нічної ракетної атаки РФ 3 лютого.

Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Зауважимо, що станом на вечір 2 лютого У Києві близько 80 будинків залишалися без опалення.

Автор:
Тетяна Бесараб