"ДТЭК Нафтогаз" ведет переговоры с украинско-американским инвестфондом — Bloomberg

Компания ДТЭК Нафтогаз, входящая в структуру бизнеса Рината Ахметова, начала переговоры с украинско-американским инвестиционным фондом реконструкции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg, со ссылкой на собственные источники.

Целью диалога является получение финансовой поддержки для реализации наиболее сложных и высококачественных проектов компании.

Украинско-американский инвестиционный фонд реконструкции был создан год назад с участием Международной корпорации по финансированию развития США (DFC) и правительства Украины. Первоначальный капитал организации составляет 150 миллионов долларов.

Приоритетными направлениями инвестирования определены добыча критически важных минеральных ресурсов, углеводородов и развитие инфраструктуры. Свои первые инвестиционные операции фонд приступил в марте текущего года.

Как пишет Bloomberg, в настоящее время процесс привлечения внешнего финансирования находится на паузе из-за необходимости урегулирования обязательств перед обладателями облигаций на сумму 275 миллионов долларов.

ДТЭК Нафтогаз обратился к инвесторам с предложением передать права на проекты специализированным компаниям от холдинга NGD Holding BV. Такая реструктуризация необходима для снятия ограничений по привлечению новых кредитов и инвестиций, действующих в рамках текущей структуры выпуска облигаций.

Добывающая инфраструктура ДТЭК Нафтогаз получила повреждения в результате боевых действий, что требует постоянных затрат на ремонт и восстановление.

Дополнительным сложным фактором остаются ограничения Национального банка на движение капитала. Эти меры контроля ограничивают возможности компании по переводу средств за границу, что усложняет процесс выплаты дивидендов и обслуживания долгов иностранным инвесторам.

Отмечается, что "ДТЭК Нафтогаз" и DFC отказались комментировать переговоры. Министерство экономики Украины не ответило на запросы агентства.

Об украинско-американском инвестфонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики. Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

Первоначальный капитал сформирован из вкладов обеих сторон в равных долях — по $75 млн от США через DFC и от Украины, что составляет $150 млн стартового капитала.

Напомним, в начале января украино-американский инвестиционный фонд восстановления начал прием заявок. Запуск платформы стал первым практическим шагом к началу инвестирования в 2026 году после подтверждения полной операционной готовности Фонда в декабре.