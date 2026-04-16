"ДТЕК Нафтогаз" веде переговори з українсько-американським інвестфондом – Bloomberg

Компанія ДТЕК Нафтогаз, яка входить до структури бізнесу Ріната Ахметова, розпочала переговори з українсько-американським інвестиційним фондом відбудови.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg, з посиланням на власні джерела.

Метою діалогу є отримання фінансової підтримки для реалізації найбільш складних та високовартісних проектів компанії.

Українсько-американський інвестиційний фонд реконструкції був створений рік тому за участю Міжнародної корпорації з фінансування розвитку США (DFC) та уряду України. Початковий капітал організації становить 150 мільйонів доларів.

Пріоритетними напрямками для інвестування визначено видобуток критично важливих мінеральних ресурсів, вуглеводнів та розвиток інфраструктури. Свої перші інвестиційні операції фонд розпочав у березні поточного року.

Як пише Bloomberg, наразі процес залучення зовнішнього фінансування перебуває на паузі через необхідність врегулювання зобов'язань перед власниками облігацій на суму 275 мільйонів доларів.

ДТЕК Нафтогаз звернувся до інвесторів з пропозицією передати права на проєкти спеціалізованим компаніям від холдингу NGD Holding BV. Така реструктуризація необхідна для зняття обмежень на залучення нових кредитів та інвестицій, які діють у межах поточної структури випуску облігацій.

Видобувна інфраструктура ДТЕК Нафтогаз зазнала пошкоджень внаслідок бойових дій, що потребує постійних витрат на ремонт і відновлення.

Додатковим складним фактором залишаються обмеження Національного банку України на рух капіталу. Ці заходи контролю обмежують можливості компанії щодо переказу коштів за кордон, що ускладнює процес виплати дивідендів та обслуговування боргів перед іноземними інвесторами.

Зазначається, що "ДТЕК Нафтогаз" та DFC відмовилися коментувати переговори. Міністерство економіки України не відповіло на запити агентства.

Про Українсько-американський інвестфонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки. Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

Початковий капітал сформовано із внесків обох сторін у рівних частках — по $75 млн від США через DFC та від України, що разом становить $150 млн стартового капіталу.

Нагадаємо, на початку січня українсько-американський інвестиційний фонд відбудови розпочав прийом заявок. Запуск платформи став першим практичним кроком до початку інвестування у 2026 році після підтвердження повної операційної готовності Фонду в грудні.