Дуда призвал Трампа разместить ядерное оружие на территории Польши для сдерживания российской агрессии

Президент Польши Анджей Дуда призвал Соединенные Штаты разместить ядерное оружие на территории Польши для сдерживания потенциальной агрессии РФ.

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Об этом сообщает Financial Times.

О предложении президента Польши

Анджей Дуда отметил, что президент Дональд Трамп мог бы переместить ядерные боеголовки США из Западной Европы или Соединенных Штатов в Польшу. Это предложение польский лидер недавно обсудил со специальным представителем США по Украине Кейтом Келлогом.

"Границы НАТО расширились на восток в 1999 году, поэтому через 26 лет должно произойти и перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно", — отметил Дуда в интервью Financial Times. "Я считаю, что дело не только в том, что время пришло, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь".

Анджей Дуда надеется возобновить проект распределения ядерного оружия, который безуспешно представил администрации бывшего президента Джо Байдена в 2022 году. Во время холодной войны коммунистический режим Польши сохранял советские ядерные боеголовки, но нынешнее хранение такого оружия вблизи границ России — на этот раз под контролем США Кремль воспринимал бы как серьезную угрозу.

Дуда отметил, что решение о размещении ядерного оружия США принимает президент Дональд Трамп, но отметил заявление Владимира Путина в 2023 году, где он сообщил о намерении переместить тактическое ядерное оружие в Беларусь, союзника Москвы в войне против Украины.

"Россия даже не колебалась, когда перемещала свое ядерное оружие в Беларусь", — подчеркнул Дуда. "Они ни у кого не спрашивали разрешения".

Призыв Анджея Дуды разместить ядерное оружие подчеркивает растущую обеспокоенность в Польше, которая разделяется и другими странами региона, относительно того, что Россия может выйти из мирных переговоров с Украиной при посредничестве Дональда Трампа с усиленной позицией.

Президент Польши также заявил, что не считает Дональда Трампа приверженцем промосковских переговоров, направленных на принуждение Киева прекратить боевые действия.

"Это не щепетильная дипломатия, это жесткая игра, но, на мой взгляд, дело не в том, что президент Трамп ведет себя с Россией только хорошо и мягко", — сказал Анджей Дуда. "Я думаю, что он применяет инструменты против России, хотя они могут быть менее броскими и громкими, чем те, которые он использует против Украины".

"Пока никому не удалось остановить эту войну, поэтому давайте дадим президенту Трампу шанс", — подытожил он.

Украина и США шагнули к миру

В Саудовской Аравии в ходе переговоров с участием США и Украины были сделаны значительные шаги по установлению длительного мира в Украине.

Украина поддержала инициативу США о введении временного 30-дневного перемирия, которое может быть продлено при условии выполнения Россией своих обязательств и взаимного согласия сторон.

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возобновление обмена разведданными и помощи в Украине после отмены предыдущей паузы. Обе делегации договорились создать переговорные группы и начать диалог, направленный на достижение устойчивого мира, что обеспечит долгосрочную безопасность Украины.

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