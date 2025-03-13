Дуда закликав Трампа розмістити ядерну зброю на території Польщі для стримування російської агресії

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Сполучені Штати розмістити ядерну зброю на території Польщі для стримування потенційної агресії РФ.

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Про це повідомляє Financial Times.

Про пропозицію президента Польщі

Анджей Дуда зазначив, що президент Дональд Трамп міг би перемістити ядерні боєголовки США з Західної Європи чи Сполучених Штатів до Польщі. Цю пропозицію польський лідер нещодавно обговорив зі спеціальним представником США з питань України Кейтом Келлогом.

"Кордони НАТО розширилися на схід у 1999 році, тому через 26 років має відбутися й переміщення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно", – зазначив Дуда в інтерв’ю Financial Times. "Я вважаю, що справа не лише в тому, що час настав, але й у тому, що було б безпечніше, якби ця зброя вже була тут".

Анджей Дуда сподівається відновити проект розподілу ядерної зброї, який він безуспішно представив адміністрації колишнього президента Джо Байдена в 2022 році. Під час холодної війни комуністичний режим Польщі зберігав радянські ядерні боєголовки, але нинішнє зберігання такої зброї поблизу кордонів Росії — цього разу під контролем США — Кремль сприймав би як серйозну загрозу.

Дуда зазначив, що рішення про розміщення ядерної зброї США приймає президент Дональд Трамп, але наголосив на заяві Володимира Путіна у 2023 році, де він повідомив про намір перемістити тактичну ядерну зброю до Білорусі, союзника Москви у війні проти України.

"Росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю в Білорусь", - наголосив Дуда. "Вони ні в кого не питали дозволу".

Заклик Анджея Дуди розмістити ядерну зброю підкреслює зростаюче занепокоєння в Польщі, яке розділяється й іншими країнами регіону, щодо того, що Росія може вийти з мирних переговорів з Україною за посередництва Дональда Трампа з посиленою позицією.

Президент Польщі також заявив, що не вважає Дональда Трампа прихильником промосковських переговорів, спрямованих на примушення Києва припинити бойові дії.

"Це не делікатна дипломатія, це жорстка гра, але, на мій погляд, справа не в тому, що президент Трамп поводиться з Росією лише добре й м’яко", — сказав Анджей Дуда. "Я думаю, що він застосовує інструменти проти Росії, хоча вони можуть бути менш помітними та гучними, ніж ті, які він використовує проти України".

"Наразі нікому не вдалося зупинити цю війну, тому давайте дамо президенту Трампу шанс", - підсумував він.

Україна та США зробили крок до миру

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