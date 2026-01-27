Запланована подія 2

Две страны подают в суд из-за запрета ЕС импортировать газ из России

Венгрия и Словакия пообещали подать в суд на ЕС из-за запрета импорта российского газа

Как только официальный запрет Европейского Союза по импорту российского газа вступит в силу, Венгрия и Словакия пообещали подать иск в суд.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на заявления министров иностранных дел двух стран.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто написал у себя в Х, что Будапешт использует "все законные средства" для отмены запрета. Он убежден, что решение Евросоюза "основывается на юридической хитрости".

"План REPowerEU базируется на юридической хитрости, представляя санкционные меры как решение торговой политики во избежание единодушия. Это полностью противоречит собственным правилам ЕС. Договоры четко определяют: решения по энергетическому балансу относятся к национальной компетенции", — отметил Сийярто.

По его мнению, запрет на закупку российских нефти и газа "не отвечает национальным интересам Венгрии и существенно повысит энергетические затраты для венгерских семей".

В свою очередь министр иностранных дел Словакии Юрай Блара также   сообщил, что его страна обжалует в суде решение Евросоюза о полной остановке импорта российского газа.

"Мы не можем принять решения, которые не отражают реальные возможности и конкретные обстоятельства отдельных стран и не обеспечивают справедливый, реалистичный и социально устойчивый переход для всех государств-членов", — отметил словацкий министр.

ЕС на пути к отказу от российского газа

3 декабря 2025 года Европейский парламент и Совет ЕС   согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда   прекратить импорт российского газа   и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

Предложение включает в себя поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии ЕС REPowerEU.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Совет Европейского Союза 26 января утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного газа в ЕС.

Автор:
Светлана Манько