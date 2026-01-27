Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Готівковий курс:

USD

43,28

43,15

EUR

51,30

51,00

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Дві країни подають до суду через заборону ЄС імпортувати газ з Росії

Угорщина,Словаччина
Угорщина та Словаччина пообіцяли подати до суду на ЄС через заборону імпорту російського газу

Щойно офіційна заборона Європейського Союзу щодо імпорту російського газу набере чинності, Угорщина та Словаччина пообіцяли подати позов до суду. 

Про це пише Delo.ua з посиланням на заяви міністрів закордонних справ двох країн.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто написав у себе в Х, що Будапешт використає "всі законні засоби" для скасування заборони. Він переконаний, що рішення Євросоюзу "базується на юридичній хитрості".

"План REPowerEU базується на юридичній хитрості, представляючи санкційні заходи як рішення торговельної політики, щоб уникнути одностайності. Це повністю суперечить власним правилам ЄС. Договори чітко визначають: рішення щодо енергетичного балансу належать до національної компетенції", — зауважив Сійярто.

На його думку, заборона на закупівлю російських нафти та газу "не відповідає національним інтересам Угорщини і суттєво підвищить енергетичні витрати для угорських сімей".

Своєю чергою міністр закордонних справ Словаччини Юрай Блара також повідомив, що його країна оскаржить у суді рішення Євросоюзу щодо повної зупинки імпорту російського газу.

"Ми не можемо прийняти рішення, які не відображають реальних можливостей та конкретних обставин окремих країн і не забезпечують справедливий, реалістичний та соціально стійкий перехід для всіх держав-членів", — наголосив словацький міністр.

ЄС на шляху до відмови від російського газу

3 грудня 2025 року Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії ЄС REPowerEU. 

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Рада Європейського Союзу 26 січня затвердила повну заборону на поставки російського скрапленого газу до ЄС.

Автор:
Світлана Манько