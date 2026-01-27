Дві країни подають до суду через заборону ЄС імпортувати газ з Росії

Щойно офіційна заборона Європейського Союзу щодо імпорту російського газу набере чинності, Угорщина та Словаччина пообіцяли подати позов до суду.

Про це пише Delo.ua з посиланням на заяви міністрів закордонних справ двох країн.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто написав у себе в Х, що Будапешт використає "всі законні засоби" для скасування заборони. Він переконаний, що рішення Євросоюзу "базується на юридичній хитрості".

"План REPowerEU базується на юридичній хитрості, представляючи санкційні заходи як рішення торговельної політики, щоб уникнути одностайності. Це повністю суперечить власним правилам ЄС. Договори чітко визначають: рішення щодо енергетичного балансу належать до національної компетенції", — зауважив Сійярто.

На його думку, заборона на закупівлю російських нафти та газу "не відповідає національним інтересам Угорщини і суттєво підвищить енергетичні витрати для угорських сімей".

Своєю чергою міністр закордонних справ Словаччини Юрай Блара також повідомив, що його країна оскаржить у суді рішення Євросоюзу щодо повної зупинки імпорту російського газу.

"Ми не можемо прийняти рішення, які не відображають реальних можливостей та конкретних обставин окремих країн і не забезпечують справедливий, реалістичний та соціально стійкий перехід для всіх держав-членів", — наголосив словацький міністр.

ЄС на шляху до відмови від російського газу

3 грудня 2025 року Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії ЄС REPowerEU.

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Рада Європейського Союзу 26 січня затвердила повну заборону на поставки російського скрапленого газу до ЄС.