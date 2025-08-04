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Движение через пункт пропуска на границе с Польшей временно заблокировано: что известно

пункт пропуска
Пункт пропуска "Краковец-Корчева" на границе с Польшей. Фото: customs.gov.ua

В пункте пропуска Краковец временно приостановлено движение в двух направлениях из-за отсутствия электроснабжения. Специалисты работают над восстановлением света.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Госпогранслужбы.

В "Краковце" приостановили пропуск авто

В пункте пропуска "Краковец" временно отсутствует электроснабжение, поэтому движение транспорта и пропуск людей в обоих направлениях приостановлено.

Специалисты работают над восстановлением электропитания. По состоянию на 10.00 в очереди на выезд из Украины находится около 30 автомобилей, на въезд - 60.

Путешественникам советуют учитывать эту ситуацию при планировании поездки и, по возможности, пользоваться другими пунктами пропуска с меньшей нагрузкой.

Напомним, сроки текущего ремонта международного автомобильного пункта пропуска "Устилуг – Зосин" с украинской стороны, начавшегося в мае 2025 года, продлили до конца декабря. Все это время будет действовать частичное ограничение проезда транспортных средств по отдельным полосам движения.

Добавим, в летний период трафик из-за пунктов пропуска во Львовской области вырос на 25%, а уже в ближайшее время ожидается увеличение до 40%. Наибольший рост пассажиропотока наблюдается в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец".

Автор:
Ольга Опенько