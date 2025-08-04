Рух через пункт пропуску на кордоні з Польщею тимчасово заблоковано: що відомо

У пункті пропуску “Краківець” тимчасово призупинено рух у двох напрямках через відсутність електропостачання. Фахівці працюють над відновленням світла.

Про це інформує Delo.ua з посиланям на пресцентр Держприкордонслужби.

На "Краківці" призупинили пропуск авто

У пункті пропуску "Краківець" тимчасово немає електропостачання, тому рух транспорту та пропуск людей в обох напрямках призупинено.

Фахівці працюють над відновленням електроживлення. Станом на 10:00 у черзі на виїзд з України перебуває близько 30 автомобілів, на в’їзд – 60.

Мандрівникам радять враховувати цю ситуацію під час планування поїздки та, за можливості, користуватися іншими пунктами пропуску з меншим навантаженням.

Нагадаємо, строки поточного ремонту міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг – Зосін" з української сторони, що розпочався у травні 2025 року, продовжили до кінця грудня. Увесь цей час діятиме часткове обмеження проїзду транспортних засобів окремими смугами руху.

Додамо, в літній період трафік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 25%, а вже найближчим часом очікується збільшення до 40%. Найбільше зростання пасажиропотоку спостерігається у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець".