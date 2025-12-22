Запланована подія 2

Движение по Южному мосту в Киеве временно ограничат: какая причина

Южный мост
Ремонт Южного моста: когда и где ограничат движение транспорта / Pixabay

Сегодня, 22 декабря, на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ремонт Южного моста

"22 декабря, с 11:00 до 16:00 частично ограничат движение транспорта", – говорится в сообщении.

Движение транспорта будет ограничено в крайней левой полосе в направлении с левого на правый берег. В настоящее время дорожные службы будут проводить ремонт асфальтобетонного покрытия эстакадной части моста.

О движении по Южному мосту

Напомним, в Киеве перекрыли частное автомобильное движение по Южному мосту с 22 июня 2022 года. Движение по нему было разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

В конце февраля 2025 года киевские власти, проведя консультации с военными, частично   отменила ограничение на движение по Южному мосту, позволив транспортный поток в направлении с левого берега на правый.

Автор:
Ольга Опенько