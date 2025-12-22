- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Рух Південним мостом у Києві тимчасово обмежать: яка причина
Сьогодні, 22 грудня, на Південному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Ремонт Південного мосту
"22 грудня, з 11:00 до 16:00 частково обмежать рух транспорту", - йдеться в повідомленні.
Рух транспорту буде обмежено в крайній лівій смузі в напрямку з лівого на правий берег.У цей час дорожні служби проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття естакадної частини мосту.
Про рух Південним мостом
Нагадаємо, у Києві перекрили приватний автомобільний рух Південним мостом з 22 червня 2022 року. Рух ним було дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.
Наприкінці лютого 2025 року київська влада, провівши консультації з військовими, частково скасувала обмеження на рух Південним мостом, дозволивши транспортний потік у напрямку з лівого берега на правий.