Рух Південним мостом у Києві тимчасово обмежать: яка причина

Південний міст
Ремонт Південного мосту: коли і де обмежать рух транспорту / Pixabay

Сьогодні, 22 грудня, на Південному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонт Південного мосту

"22 грудня, з 11:00 до 16:00 частково обмежать рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

Рух транспорту буде обмежено в крайній лівій смузі в напрямку з лівого на правий берег.У цей час дорожні служби проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття естакадної частини мосту.

Про рух Південним мостом

Нагадаємо, у Києві перекрили приватний автомобільний рух Південним мостом з 22 червня 2022 року. Рух ним було дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

Наприкінці лютого 2025 року київська влада, провівши консультації з військовими, частково скасувала обмеження на рух Південним мостом, дозволивши транспортний потік у напрямку з лівого берега на правий.

Автор:
Ольга Опенько