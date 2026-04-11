Двукратный рост: украинцы получили 2,7 млрд грн выплат по договорам автогражданки с начала года

За январь-март 2026 года украинские автолюбители получили 2,66 млрд грн страховых выплат по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО). Это на 89% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Сумма выплат за январь 2026 года составила более 819 млн грн, в феврале – уже более 851 млн грн, в марте – почти 992 млн грн.

96,5% от общей суммы выплат, или 2,57 млрд грн, было произведено за ущерб, причиненный имуществу автовладельцев. 3,5% суммы выплат, или 92,3 млн грн было выплачено за ущерб, причиненный жизни и здоровью.

За весь предыдущий год общая сумма страховых выплат всеми участниками рынка по договорам автогражданки составила 6,8 млрд грн. А годом ранее – в 2024-м – 4,8 млн грн.

Как выглядит рейтинг страховых компаний по сумме выплат

Выплаты по договорам автогражданки за первые три месяца года произвели 42 страховые компании.

Лидером по сумме страховых выплат стала страховая группа ТАС – сумма выплат за январь-март составила 511 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выплат выросла на 177%. За весь 2025 год компания выплатила 1,14 млрд грн. А еще годом ранее – в 2024-м – выплаты составили 645 млн грн.

Следующая в рейтинге – НАСК Оранта – с суммой выплат за январь-март более 325 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году выплаты выросли на 109%. За весь 2025 год компания выплатила 856 млн. грн. А еще годом ранее – в 2024-м – выплаты составили 488 млн грн.

Замыкает тройку лидеров по объему выплат компания Княжа Виенна Иншуранс Групп с показателем в 280 млн грн. Это на 94% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За весь 2025 год компания выплатила клиентам по договорам ОСАГО 705 млн грн, а годом ранее – в 2024-м – 409 млн грн.

Далее в рейтинге – семь компаний с объемами выплат за январь-март более 100 млн грн. Это следующие компании:

· Арсенал Страхование – 150,5 млн грн (рост 212%);

· Евроинс Украина – 144 млн грн (рост 140%);

· ВУСО – 140 млн грн (рост 128%);

· УСГ – 132 млн грн (рост 117%);

· ИНГО – 132 млн грн (рост 117%);

· ПЗУ Украина – 127 млн грн (рост 29%);

· АРКС – 101 млн грн (рост 107%).

Каждая из следующих 32 страховых компаний рейтинга выплатила за первый квартал 2026 года своим клиентам по договорам автогражданки менее 100 млн грн.

Источник: МТСБУ

Как выглядит рейтинг страховых компаний по количеству договоров автогражданки

За первый квартал 2026 года количество заключенных договоров автогражданки по всему страховому рынку составило более 1,66 млн штук. Это на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Десятка страховых компаний – лидеров по количеству заключенных договоров ОСАГО выглядит следующим образом:

· ТАС

· Оранта

· Княжа Виенна Иншуранс Групп

· Арсенал Страхование

· ИНГО

· Евроинс Украина

· УНИКА

· ПЗУ Украина

· ВУСО

· УСГ

Как долго и сколько выплачивают потерпевшим

Средний по рынку срок урегулирования по договорам страхования имущества составил 39 дней, а по договорам страхования жизни и здоровья – 163 дня.

По данным МТСБУ, за первые три месяца года средняя выплата по договорам автогражданки по страхованию имущества составила 75 тыс. грн, средняя выплата по Европротоколу – 41,6 тыс. грн, по страхованию здоровья – 77,6 тыс. грн.

Напомним, как писало Delo.ua, в 2025 году выплаты по автогражданке выросли почти вдвое. Средний размер выплаты по автогражданке за год увеличился почти вдвое – с 33 тыс. грн до почти 65 тыс. грн.

С 2026 года в Украине для всех договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) введено обязательное прямое урегулирование. Это значит, что потерпевшие после ДТП теперь получают выплату непосредственно от своей страховой компании, а не от страховщика виновника, что значительно упрощает и ускоряет процесс.