Двократний ріст: українці отримали 2,7 млрд грн виплат за договорами автоцивілки від початку року

За січень-березень 2026 року українські автолюбителі отримали 2,66 млрд грн страхових виплат за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). Це на 89% більше, ніж в аналогічному періоді 2025-го.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Сума виплат за січень 2026 року склала понад 819 млн грн, у лютому – вже понад 851 млн грн, у березні – майже 992 млн грн.

96,5% від загальної суми виплат, або 2,57 млрд грн, було здійснено за шкоду, заподіяну майну автовласників. 3,5% суми виплат, або 92,3 млн грн було виплачено за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю.

За весь попередній рік загальна сума страхових виплат всіма учасниками ринку за договорами автоцивілки склала 6,8 млрд грн. А роком раніше – в 2024-му – 4,8 млн грн.

Як виглядає рейтинг страхових компаній за сумою виплат

Виплати за договорами автоцивілки за перші три місяці року здійснили 42 страхові компанії.

Лідером за сумою страхових виплат стала страхова група ТАС – сума виплат за січень-березень склала 511 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року сума виплат зросла на 177%. За весь 2025 рік компанія виплатила 1,14 млрд грн. А ще роком раніше – в 2024-му – виплати склали 645 млн грн.

Наступна в рейтингу – НАСК Оранта – з сумою виплат за січень-березень понад 325 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року виплати виросли на 109%. За весь 2025 рік компанія виплатила 856 млн грн. А ще роком раніше – в 2024-му – виплати склали 488 млн грн.

Замикає трійку лідерів за обсягом виплат компанія Княжа Вієнна Іншуранс Груп з показником в 280 млн грн. Це на 94% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. За весь 2025 рік компанія виплатила клієнтам за договорами ОСЦПВ 705 млн грн, а роком раніше – в 2024-му – 409 млн грн.

Далі в рейтингу – сім компаній з обсягами виплат за січень-березень понад 100 млн грн. Це наступні компанії:

· Арсенал Страхування – 150,5 млн грн (ріст 212%);

· Євроінс Україна – 144 млн грн (ріст 140%);

· ВУСО – 140 млн грн (ріст 128%);

· УСГ – 132 млн грн (ріст 117%);

· ІНГО – 132 млн грн (ріст 117%);

· ПЗУ Україна – 127 млн грн (ріст 29%);

· АРКС – 101 млн грн (ріст 107%).

Кожна з наступних 32 страхових компаній рейтингу виплатила за перший квартал 2026 року своїм клієнтам за договорами автоцивілки менше 100 млн грн.

Джерело: МТСБУ

Як виглядає рейтинг страхових компаній за кількістю договорів автоцивілки

За перший квартал 2026 року кількість укладених договорів автоцивілки по всьому страховому ринку склала понад 1,66 млн штук. Це на 6,8% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Десятка страхових компаній – лідерів за кількістю укладених договорів ОСЦПВ виглядає наступним чином:

· ТАС

· Оранта

· Княжа Вієнна Іншуранс Груп

· Арсенал Страхування

· ІНГО

· Євроінс Україна

· УНІКА

· ПЗУ Україна

· ВУСО

· УСГ

Як довго і скільки виплачують потерпілим

Середній по ринку строк врегулювання за договорами страхування майна склав 39 днів, а за договорами страхування життя і здоров’я – 163 дня.

За даними МТСБУ, протягом перших трьох місяців року середня виплата за договорами автоцивілки по страхуванню майна склала 75 тис. грн, середня виплата по Європротоколу – 41,6 тис. грн, по страхуванню здоров’я – 77,6 тис. грн.

Нагадаємо, як писало Delo.ua, в 2025 році виплати за автоцивілкою зросли майже вдвічі. Середній розмір виплати за автоцивілкою за рік збільшився майже вдвічі – з 33 тис. грн до майже 65 тис. грн.

З 2026 року в Україні для всіх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) запроваджено обов’язкове пряме врегулювання. Це означає, що потерпілі після ДТП тепер отримують виплату безпосередньо від своєї страхової компанії, а не від страховика винуватця, що значно спрощує та пришвидшує процес.