"еЧерга" для грузовиков: с 24 ноября стартуют обновленные правила
С 24 ноября для грузовых автомобилей начинают действовать обновленные правила использования сервиса "еЧерга". Цель перемен – обеспечить более прогнозируемое движение и избежать резких ускорений или замедлений онлайн-очереди, возникающих из-за массовых продолжений или отмены регистраций, особенно перед выходными.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.
Что меняется с 24 ноября
Лимит продолжений очереди
- Каждый грузовик может продлить время прибытия к границе 1 раз в 60 дней;
- Продолжительность продления остается неизменной – 4, 6, 8 или 10 часов.
Это ограничение должно предотвратить злоупотребления, когда продолжение использовали для "подбора" более удобного времени или во избежание пересечения границы в выходные.
Если в пределах одной очереди пользователь заменяет тягач и применяет продление для обоих авто, это считается как два отдельных продления. Следующая возможность появится только через 60 дней.
Ответственность за системные отмены
Грузовик не сможет создать новую очередь в течение 14 дней, если зафиксировано одно из следующих нарушений:
- дважды подряд отменена очередь со статусом "въезд в ЧП";
- дважды подряд авто не прибыло в пункт пропуска;
- дважды подряд отменена очередь в сутки до въезда в течение 30 дней.
История нарушений будет отображаться в пользовательском кабинете.
Какую проблему решают новые правила
Система регулярно фиксировала:
- регистрации "на всякий случай";
- массовые отмены и продолжения;
- неприбытие на границу в установленное время;
- резкие "прыжки" очереди перед выходными.
Отмечается, что эти факторы создавали непредсказуемость очереди и вредило добросовестным перевозчикам. Обновленные правила устраняют эти факторы и призваны обеспечить прогнозируемость очереди.
Напомним, с 10 сентября 2025 года в Украине упрощена процедура пересечения границы для водителей, осуществляющих грузовые перевозки. С этой даты все данные заполняются только в системе "еЧерга", а отдельную заявку "18-60" (так называемый "Шлях") создавать больше не нужно.