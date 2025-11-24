"еЧерга" для грузовиков: с 24 ноября стартуют обновленные правила

С 24 ноября для грузовых автомобилей начинают действовать обновленные правила использования сервиса "еЧерга". Цель перемен – обеспечить более прогнозируемое движение и избежать резких ускорений или замедлений онлайн-очереди, возникающих из-за массовых продолжений или отмены регистраций, особенно перед выходными.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Что меняется с 24 ноября

Лимит продолжений очереди

Каждый грузовик может продлить время прибытия к границе 1 раз в 60 дней;

Продолжительность продления остается неизменной – 4, 6, 8 или 10 часов.

Это ограничение должно предотвратить злоупотребления, когда продолжение использовали для "подбора" более удобного времени или во избежание пересечения границы в выходные.

Если в пределах одной очереди пользователь заменяет тягач и применяет продление для обоих авто, это считается как два отдельных продления. Следующая возможность появится только через 60 дней.

Ответственность за системные отмены

Грузовик не сможет создать новую очередь в течение 14 дней, если зафиксировано одно из следующих нарушений:

дважды подряд отменена очередь со статусом "въезд в ЧП";

дважды подряд авто не прибыло в пункт пропуска;

дважды подряд отменена очередь в сутки до въезда в течение 30 дней.

История нарушений будет отображаться в пользовательском кабинете.

Какую проблему решают новые правила

Система регулярно фиксировала:

регистрации "на всякий случай";

массовые отмены и продолжения;

неприбытие на границу в установленное время;

резкие "прыжки" очереди перед выходными.

Отмечается, что эти факторы создавали непредсказуемость очереди и вредило добросовестным перевозчикам. Обновленные правила устраняют эти факторы и призваны обеспечить прогнозируемость очереди.

Напомним, с 10 сентября 2025 года в Украине упрощена процедура пересечения границы для водителей, осуществляющих грузовые перевозки. С этой даты все данные заполняются только в системе "еЧерга", а отдельную заявку "18-60" (так называемый "Шлях") создавать больше не нужно.