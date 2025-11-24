"єЧерга" для вантажівок: з 24 листопада стартують оновлені правила

З 24 листопада для вантажних автомобілів починають діяти оновлені правила використання сервісу "єЧерга". Мета змін – забезпечити більш прогнозований рух і уникнути різких прискорень чи сповільнень онлайн-черги, що виникали через масові продовження або скасування реєстрацій, особливо перед вихідними.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Що змінюється з 24 листопада

Ліміт продовжень черги

Кожна вантажівка може продовжити час прибуття до кордону 1 раз на 60 днів;

Тривалість продовження залишається незмінною – 4, 6, 8 або 10 годин.

Це обмеження має запобігти зловживанням, коли продовження використовували для "підбору" більш зручного часу або для уникнення перетину кордону у вихідні.

Якщо в межах однієї черги користувач замінює тягач і застосовує продовження для обох авто, це рахується як два окремі продовження. Наступна можливість з’явиться лише через 60 днів.

Відповідальність за системні скасування

Вантажівка не зможе створити нову чергу протягом 14 днів, якщо зафіксовано одне з таких порушень:

двічі поспіль скасовано чергу зі статусом "в’їзд до ПП";

двічі поспіль авто не прибуло до пункту пропуску;

двічі поспіль скасовано чергу за добу до в’їзду протягом 30 днів.

Історія порушень буде відображатися в кабінеті користувача.

Яку проблему вирішують нові правила

Система регулярно фіксувала:

реєстрації "про всяк випадок";

"про всяк випадок"; масові скасування та продовження;

неприбуття на кордон у визначений час;

різкі "стрибки" черги перед вихідними.

Зазначається, що ці фактори створювали непередбачуваність черги і шкодило добросовісним перевізникам. Оновлені правила прибирають ці фактори та покликані забезпечити прогнозованість черги.

Нагадаємо, з 10 вересня 2025 року в Україні спрощено процедуру перетину кордону для водіїв, що здійснюють вантажні перевезення. З цієї дати усі дані заповнюються лише в системі “єЧерга”, а окрему заявку “18-60” (так званий “Шлях”) створювати більше не потрібно.