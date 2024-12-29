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ЕИБ предоставил Украине 55 млн евро на восстановление социальной инфраструктуры
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил 55 миллионов евро под гарантии ЕС для реализации "Программы по восстановлению Украины". Средства будут направлены на реконструкцию больниц, учебных заведений, социального жилья, систем отопления, водоснабжения и водоотведения, а также других объектов критически важной инфраструктуры.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
В рамках программы планируется реализация 151 субпроекта на территории 12 областей: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.
Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, поддержка ЕС является ключевой для восстановления инфраструктуры. Новое финансирование позволит восстановить школы, больницы, коммунальные услуги, что значительно улучшит качество жизни миллионов украинцев.
В течение этого года в рамках программы успешно завершено несколько важных проектов, в частности:
- реконструкция станции очистки воды в Буче;
- две школы в Винницкой области;
- детское инфекционное отделение в Житомирской области
Также сообщается, что за средства ЕИБ была завершена реконструкция коллектора в Жмеринке (Винницкая область), которая обошлась в 526 тысяч евро и обновлено 2,64 км трубопровода. Это обеспечит надежную транспортировку сточных вод в течение следующих 50 лет для более 33 тысяч жителей города, включая 4 тысячи внутренне перемещенных лиц.
ЕИБ продолжает поддерживать Украину через финансирование "Программы по восстановлению Украины". Программа является частью рамочного кредита банка в 340 миллионов евро.
Поддержка Украины, в частности, восстановление ее критической инфраструктуры, остается одним из приоритетов ЕС, отметил еврокомиссар Валдис Домбровскис.
Добавим, что в начале декабря ЕИБ объявил о предоставлении Украине более 60 миллионов евро кредитов под гарантии ЕС. Эти средства будут направлены на два ключевых направления: восстановление поврежденной войной дороги и модернизацию общественного транспорта в украинских городах.