ЄІБ надав Україні 55 млн євро на відновлення соціальної інфраструктури

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив 55 мільйонів євро під гарантії ЄС для реалізації “Програми з відновлення України”. Кошти спрямують на реконструкцію лікарень, навчальних закладів, соціального житла, систем опалення, водопостачання та водовідведення, а також інших об’єктів критично важливої інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

У межах програми планується реалізація 151 субпроєкту на території 12 областей: Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, підтримка ЄС є ключовою для відбудови інфраструктури. Нове фінансування дозволить відновити школи, лікарні, комунальні послуги, що значно покращить якість життя мільйонів українців.

Протягом цього року в межах програми успішно завершено кілька важливих проєктів, зокрема:

реконструкція станції очищення води в Бучі;

дві школи у Вінницькій області;

дитяче інфекційне відділення у Житомирській області.

Також повідомляється, що за кошти ЄІБ було завершено реконструкції колектора у Жмеринці (Вінницька область), яка обійшлася у 526 тисяч євро і оновлено 2,64 км трубопроводу. Це забезпечить надійне транспортування стічних вод протягом наступних 50 років для понад 33 тисяч мешканців міста, включно з 4 тисячами внутрішньо переміщених осіб.

ЄІБ продовжує підтримувати Україну через фінансування “Програми з відновлення України”. Програма є частиною рамкового кредиту банку у 340 мільйонів євро. Її впроваджують у партнерстві з Європейською комісією, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством фінансів і ПРООН.

Підтримка України, зокрема відновлення її критичної інфраструктури, залишається одним із пріоритетів ЄС, зазначив єврокомісар Валдіс Домбровскіс.

Додамо, що на початку грудня ЄІБ оголосив про надання Україні понад 60 мільйонів євро кредитів під гарантії ЄС. Ці кошти будуть спрямовані на два ключових напрями: відновлення пошкодженої війною дороги та модернізацію громадського транспорту в українських містах.