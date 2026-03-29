Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

43,95

43,80

EUR

51,00

50,80

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Эксперты ЕС до сих пор ожидают разрешения осмотреть нефтепровод "Дружба" — СМИ

нефтепровод "Дружба"
Эксперты ЕС до сих пор не попали в "Дружбу" / Depositphotos

Экспертная группа Европейский Союз продолжает находиться в Киеве в ожидании разрешения украинских властей на визит к месту повреждения нефтепровода Дружба.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Европейской правды".

По словам собеседника издания знакомого с ситуацией, украинская сторона пока не предоставила доступ к объекту, что делает невозможным проведение полноценной оценки технического состояния инфраструктуры.

Европейские специалисты планируют провести ознакомительный визит, чтобы определить масштабы повреждений, а также оценить потенциальные объемы и стоимость восстановительных работ.

Несмотря на задержку с допуском, эксперты остаются в украинской столице и ждут соответствующего решения. В ЕС рассчитывают, что инспекция позволит сформировать объективную картину состояния нефтепровода и определить дальнейшие шаги по его восстановлению.

Проблемы с инспекцией "Дружбы"

17 марта Европейский Союз   предложил Украине техническую поддержку   и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Ранее "Общественное" сообщало, что небольшое   делегация европейских инженеров   приехала в Киев. 18 марта они должны были отправиться на проверку состояния трубопровода "Дружба". Украина уверяла, что прекратила транспортировку нефти из-за повреждений, нанесенных российским обстрелом.

Проверок требовала Венгрия и Словакия. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо даже заявлял, что Киев не пустил на нефтепровод посолку ЕС в Украине Катарину Матернову.

Автор:
Татьяна Гойденко