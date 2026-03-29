Эксперты ЕС до сих пор ожидают разрешения осмотреть нефтепровод "Дружба" — СМИ

Экспертная группа Европейский Союз продолжает находиться в Киеве в ожидании разрешения украинских властей на визит к месту повреждения нефтепровода Дружба.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Европейской правды".

По словам собеседника издания знакомого с ситуацией, украинская сторона пока не предоставила доступ к объекту, что делает невозможным проведение полноценной оценки технического состояния инфраструктуры.

Европейские специалисты планируют провести ознакомительный визит, чтобы определить масштабы повреждений, а также оценить потенциальные объемы и стоимость восстановительных работ.

Несмотря на задержку с допуском, эксперты остаются в украинской столице и ждут соответствующего решения. В ЕС рассчитывают, что инспекция позволит сформировать объективную картину состояния нефтепровода и определить дальнейшие шаги по его восстановлению.

Проблемы с инспекцией "Дружбы"

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Ранее "Общественное" сообщало, что небольшое делегация европейских инженеров приехала в Киев. 18 марта они должны были отправиться на проверку состояния трубопровода "Дружба". Украина уверяла, что прекратила транспортировку нефти из-за повреждений, нанесенных российским обстрелом.

Проверок требовала Венгрия и Словакия. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо даже заявлял, что Киев не пустил на нефтепровод посолку ЕС в Украине Катарину Матернову.