Експерти ЄС досі очікують дозволу, щоб оглянути нафтопровід "Дружба" - ЗМІ

Експертна група Європейський Союз продовжує перебувати в Києві в очікуванні дозволу української влади на візит до місця пошкодження нафтопроводу Дружба.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Європейської правди".

За словами співрозмовника видання обізнаного з ситуацією, українська сторона наразі не надала доступу до об’єкта, що унеможливлює проведення повноцінної оцінки технічного стану інфраструктури.

Європейські фахівці планують здійснити ознайомчий візит, щоб визначити масштаби пошкоджень, а також оцінити потенційні обсяги і вартість відновлювальних робіт.

Попри затримку з допуском, експерти залишаються в українській столиці та очікують відповідного рішення. У ЄС розраховують, що інспекція дозволить сформувати об’єктивну картину стану нафтопроводу та визначити подальші кроки щодо його відновлення.

Проблеми з інспекцією "Дружби"

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

Раніше "Суспільне" повідомляло, що невелика делегація європейських інженерів приїхала в Київ. 18 березня вони мали вирушити на перевірку стану трубопроводу "Дружба". Україна запевняла, що припинила транспортування нафти через пошкодження, завдані російським обстрілом.

Перевірок вимагала Угорщина та Словаччина. Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо навіть заявляв, ніби Київ не пустив на нафтопровід посолку ЄС в Україні Катаріну Матернову.