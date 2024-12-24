Эксперты МАГАТЭ оценили повреждения ключевых подстанций, пострадавших в результате последних вражеских атак

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели оценку повреждений, полученных в результате последних вражеских атак в ноябре — декабре, на объектах энергетической инфраструктуры, критичных для выдачи мощности АЭС потребителям и обеспечения питания собственных потребностей энергоблоков АЭС.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В частности, как отмечает "Укрэнерго", 17-22 декабря эксперты МАГАТЭ задокументировали повреждения, причиненные высоковольтным подстанциям во время трех массированных ракетно-дроновых атак за последние несколько недель.

Кроме того, эксперты смогли сравнить интенсивность ударов и, как следствие, повреждения объектов от прошлых атак.

Миссия МАГАТЭ осмотрела повреждения украинской энергетической инфраструктуры. Фото: "Укрэнерго"

Также представители Агентства зафиксировали результаты выполненных восстановительных работ и состояние пропускной способности электрических подстанций.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что удары России по гражданским энергетическим объектам, в том числе ключевым подстанциям, напрямую угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы. Поэтому очень важно привлекать международных экспертов для фиксации последствий фактического повреждения энергетической инфраструктуры, определенной ключевой для безопасной работы АЭС.

"Скоординированность действий между украинской стороной и международными партнерами направлена на возможность понижения рисков ядерных инцидентов в условиях военной агрессии России против Украины", — говорится в его сообщении.

Декабрьская миссия МАГАТЭ стала уже третьей за последние три месяца.

В Минэнерго напомнили, что 12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ на инициированном Украиной внеочередном заседании принял украинскую резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную для работы АЭС инфраструктуру.

Добавим, что 13 декабря Россия совершила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, критические для работы украинских АЭС подстанции. Энергетика по всей Украине была под массированным ударом. Из-за этого в Украине вводили усиленные графики почасовых отключений света.