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Эксперты МАГАТЭ оценили повреждения ключевых подстанций, пострадавших в результате последних вражеских атак
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели оценку повреждений, полученных в результате последних вражеских атак в ноябре — декабре, на объектах энергетической инфраструктуры, критичных для выдачи мощности АЭС потребителям и обеспечения питания собственных потребностей энергоблоков АЭС.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
В частности, как отмечает "Укрэнерго", 17-22 декабря эксперты МАГАТЭ задокументировали повреждения, причиненные высоковольтным подстанциям во время трех массированных ракетно-дроновых атак за последние несколько недель.
Кроме того, эксперты смогли сравнить интенсивность ударов и, как следствие, повреждения объектов от прошлых атак.
Также представители Агентства зафиксировали результаты выполненных восстановительных работ и состояние пропускной способности электрических подстанций.
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что удары России по гражданским энергетическим объектам, в том числе ключевым подстанциям, напрямую угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы. Поэтому очень важно привлекать международных экспертов для фиксации последствий фактического повреждения энергетической инфраструктуры, определенной ключевой для безопасной работы АЭС.
"Скоординированность действий между украинской стороной и международными партнерами направлена на возможность понижения рисков ядерных инцидентов в условиях военной агрессии России против Украины", — говорится в его сообщении.
Декабрьская миссия МАГАТЭ стала уже третьей за последние три месяца.
В Минэнерго напомнили, что 12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ на инициированном Украиной внеочередном заседании принял украинскую резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную для работы АЭС инфраструктуру.
Добавим, что 13 декабря Россия совершила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, критические для работы украинских АЭС подстанции. Энергетика по всей Украине была под массированным ударом. Из-за этого в Украине вводили усиленные графики почасовых отключений света.