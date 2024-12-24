Експерти МАГАТЕ оцінили пошкодження ключових підстанцій, які постраждали внаслідок останніх ворожих атак

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели оцінку пошкоджень, отриманих внаслідок останніх ворожих атак у листопаді - грудні, на об’єктах енергетичної інфраструктури, що є критичними для видачі потужності АЕС споживачам і забезпечення живлення власних потреб енергоблоків АЕС.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зокрема, як зазначає "Укренерго", 17-22 грудня експерти МАГАТЕ задокументували пошкодження, завдані високовольтним підстанціям під час трьох масованих ракетно-дронових атак за останні кілька тижнів.

Крім того, експерти змогли порівняти інтенсивність ударів і, як наслідок, пошкоджень об’єктів від минулих атак.

Місія МАГАТЕ оглянула пошкодження української енергетичної інфраструктури. Фото: "Укренерго"

Також представники Агентства зафіксували результати виконаних відновлювальних робіт та стан пропускної спроможності електричних підстанцій.

Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що удари Росії по цивільних енергетичних обʼєктах, зокрема ключових підстанціях, напряму загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи. Тому дуже важливо залучати міжнародних експертів для фіксації наслідків фактичного пошкодження енергетичної інфраструктури, визначеної як ключової для безпечної роботи АЕС.

"Скоординованість дій між українською стороною і міжнародними партнерами спрямована на можливість зниження ризиків ядерних інцидентів в умовах військової агресії Росії проти України", - йдеться в його повідомленні.

Груднева місія МАГАТЕ стала вже третьою за останні три місяці.

В Міненерго нагадали, що 12 грудня Рада керуючих МАГАТЕ на ініційованому Україною позачерговому засіданні ухвалила українську резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для роботи АЕС інфраструктуру.

Додамо, що 13 грудня Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, зокрема критичні для роботи українських АЕС підстанції. Енергетика по всій Україні перебувала під масованим ударом. Через це в Україні вводили посилені графіки погодинних відключень світла.