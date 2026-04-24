Электрификация европути Чоп – Ужгород на финальной стадии: когда завершат работы

В Украине на завершающем этапе находится электрификация стратегически важного участка европути Чоп-Ужгород. Параллельно ведутся активные работы на отрезке между станциями Чоп и Захонь.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава во время международной конференции "Железные дороги Украины: развитие и инвестиции", пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, проект позволит существенно изменить логистику пассажирских и грузовых перевозок в направлении западной границы.

"Надеюсь, что уже летом работа будет завершена и будет возможность в Ужгород по европути заезжать на электровозах", - подчеркнул замминистра.

Он добавил, что он проинформировал, что из государственного бюджета правительство софинансирует проекты Евросоюза Connecting Europe Facility, благодаря этому уже почти восемь месяцев поезда ездят по европути из Ужгорода в направлении Вены и Будапешта.

В то же время Кофе подчеркнул, что Украина в ближайшие годы не сможет составить конкуренцию на рынке перевозок европейским компаниям, потому что европейский перевозчик платит лишь переменные расходы за инфраструктуру.

Он подчеркнул, что в странах ЕС основное бремя расходов на содержание и модернизацию путей несет государство, а не перевозчики, что позволяет создавать качественную и современную инфраструктуру.

Для внедрения европейской модели развития железной дороги, по оценке замминистра, Украине необходимо выделять из государственного бюджета около 300 млрд грн ежегодно.

Восстановление европути из Чопа в Ужгород

О восстановлении узкого пути из Чопа в Ужгород, который в свое время демонтировали, заговорили еще в 2020 году и даже заложили финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению европути шириной 1435 мм от станции Чоп в Ужгород в бюджете на 2021 год.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.

В апреле 2024 года в Закарпатье с участием премьера Дениса Шмыгаля и главы Укрзализныци Евгения Лященко смонтировали первый символический прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом .

5 сентября 2025 состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп. В дальнейшем планируют продолжить строительство пути во Львов и развивать другие маршруты.

Строительство пути Чоп – Ужгород стало первым этапом масштабной интеграции украинской железной дороги в европейскую сеть.