Електрифікація євроколії Чоп - Ужгород на фінальній стадії: коли завершать роботи

В Україні на завершальному етапі перебуває електрифікація стратегічно важливої ділянки євроколії Чоп—Ужгород. Паралельно тривають активні роботи на відрізку між станціями Чоп та Захонь.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава під час міжнародної конференції "Залізниці України: розвиток та інвестиції", пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, проєкт дозволить суттєво змінити логістику пасажирських та вантажних перевезень у напрямку західного кордону.

"Сподіваюся, що вже влітку роботи буде завершено й буде можливість в Ужгород по євроколії заїжджати на електровозах", – наголосив заступник міністра.

Він додав, що він поінформував, що з державного бюджету уряд співфінансує проєкти Євросоюзу Connecting Europe Facility, завдяки цьому вже майже вісім місяців поїзди їздять євроколією з Ужгороду в напрямку Відня та Будапешта.

Водночас Кава наголосив, Україна найближчими роками не зможе скласти конкуренцію на ринку перевезень європейським компаніям, бо європейський перевізник сплачує лише змінні витрати за інфраструктуру.

Він підкреслив, що в країнах ЄС основний тягар витрат на утримання та модернізацію колій несе держава, а не перевізники, що дозволяє створювати якісну та сучасну інфраструктуру.

Для впровадження європейської моделі розвитку залізниці, за оцінкою заступника міністра, Україні необхідно виділяти з державного бюджету приблизно 300 млрд грн щорічно.

Відновлення євроколії з Чопа до Ужгорода

Про відновлення вузької колії з Чопа до Ужгорода, яку свого часу демонтували, заговорили ще у 2020 році і навіть заклали фінансування на проєктування та початок робіт з відновлення євроколії шириною 1435 мм від станції Чоп до Ужгорода у бюджеті на 2021 рік.

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи розповідав і міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще 21 травня 2022 року.

У квітні 2024 року на Закарпатті за участі прем’єра Дениса Шмигаля та голови Укрзалізниці Євгена Лященка змонтували перший символічний прогін довжиною 20 м євроколії між Чопом та Ужгородом.

5 вересня 2025 року відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Надалі планують продовжити будівництво колії до Львова та розвивати інші маршрути.

Будівництво колії Чоп – Ужгород стало першим етапом масштабної інтеграції української залізниці до європейської мережі.