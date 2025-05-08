Элитную недвижимость в центре Киева подсанкционного олигарха арестовали: о ком идет речь

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве наложили арест на комплекс площадью более 6,7 тыс. кв. м в центре столицы, а также на 291 млн грн, находившихся на счетах общества, контролирующего подсанкционный олигарх.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Отмечается, что предприниматель и бывший народный депутат сейчас скрывается за границей, поскольку ранее он был объявлен в международный розыск.

Кроме того, к нему применены санкции в соответствии с решением СНБО Украины. Тем не менее, олигарх продолжил хозяйственную деятельность в стране.

Детективы БЭБ установили, что для обхода санкций и легализации имущества он организовал перерегистрацию имущественных прав на подконтрольные общества.

"Чтобы сохранить контроль над имущественным комплексом и избежать конфискации, фигурант привлек бывших топ-менеджеров его обанкротившегося банка. Переоформив таким образом имущество, он пытался оставить его в своем фактическом владении", — подчеркивают в БЭБ.

В ведомстве добавляют, что на имущество наложен арест, чтобы сохранить его и передать в государственную собственность.

БЭБ традиционно не называет фамилии фигуранта дела, но из сообщения становится понятно, что речь идет о Константине Жеваго.

Жеваго заблокировали продажу памятника архитектуры в центре Киева

Как сообщило издание "Судебный репортер", Голосеевский районный суд Киева арестовал дом гостиницы Военно-Никольского монастыря по улице Ивана Мазепы, 11. Дом имеет статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения.

25 марта 2025 года Госфинмониторинг получил от ПриватБанка уведомление, что ООО "Тиквел Компани" хочет оплатить на счет частного исполнителя почти 292 млн грн с назначением "средства за приобретение на СЕТАМ…". В банке заподозрили, что эта финансовая операция может способствовать нарушению санкций, с 12 февраля 2025 года примененных к бизнесмену Константину Жеваго.

Близкое к Жеваго ООО "3В Риэлти" купило дом на аукционе еще в декабре 2017-го у Фонда гарантирования вкладов при продаже активов обанкротившегося ПАО "Дельта банк". После того, как в 2021 году в отношении "3В Риэлти" было заведено судебное дело о банкротстве, ГП "СЕТАМ" выставил дом на торги. Связанная с Жеваго компания "Финансовая компания "Финтакт" оспаривала результаты торгов, которые выиграл сторонний участник. В конце концов, из-за отсутствия оплаты "СЕТАМ" признал победителем аукциона "Финтакт".

Но следующие три года "Финтакт" также не торопился выкупить дом. В 2023 году активы Жеваго, в том числе, оформлены на связанных с ним лиц, арестовали по делу о растрате имущества АО "Банк "Финансы и Кредит". Под арестом оказались и дом по улице Мазепы, 11, и уставный капитал компании "Финтакт".

В феврале 2025-го, после применения к Жеваго санкций, ГП "Сетам" сформировало новый протокол торгов и признало победителем ООО "Тиквел Компани".

Поскольку СНБО ввел в отношении Жеваго санкции, которые, в частности, предусматривают бессрочную блокировку его активов, следователи предполагают, что через ООО "Тиквел компани" бизнесмен пытается оставить некоторые активы в поле своего влияния, используя схему легализации средств неизвестного происхождения путем проведения расчетов между связанными с ним компаниями.

Что известно о Жеваго

Константину Жеваго еще в 2019 году объявили о подозрении в присвоении и отмывании имущества. Речь шла о растрате 113 млн. дол. банка "Финансы и кредит" Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.

В декабре 2022 года французские стражи порядка задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, но впоследствии он вышел на свободу под залог. В ноябре 2023 года Верховный суд Франции окончательно отказал Украине в экстрадиции Жеваго. В Украине его заочно арестовали в июле 2024 года.