Елітну нерухомість в центрі Києва підсанкційного олігарха арештували: про кого йдеться

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві наклали арешт на комплекс площею понад 6,7 тис. кв. м у центрі столиці, а також на 291 млн грн, що знаходились на рахунках товариства, яке контролює підсанкційний олігарх.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Прізвище фігуранта не розголошується, проте, ймовірно, йдеться про українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго.

Зазначається, що підприємець та колишній народний депутат наразі переховується закордоном, оскільки раніше його було оголошено в міжнародний розшук.

Крім того, до нього застосовано санкції відповідно до рішення РНБО України. Попри це, олігарх продовжив господарську діяльність в країні.

Детективи БЕБ встановили, що задля обходу санкцій та легалізації майна він організував перереєстрацію майнових прав на підконтрольні товариства.

"Щоб зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, фігурант залучив колишніх топ-менеджерів його збанкрутілого банку. Переоформивши у такий спосіб майно він намагався залишити його у своєму фактичному володінні", - наголошують у БЕБ.

У відомстві додають, що наразі на майно накладено арешт, аби зберегти його та передати в державну власність.

Жеваго заблокували продаж памʼятки архітектури в центрі Києва

Як повідомило видання "Судовий репортер", Голосіївський районний суд Києва арештував будинок готелю Військово – Микільського монастиря по вулиці Івана Мазепи, 11. Будинок має статус памʼятки архітектури і містобудування місцевого значення.

25 березня 2025 року Держфінмоніторинг отримав від ПриватБанку повідомлення, що ТОВ "Тіквел Компані" хоче оплатити на рахунок приватного виконавця майже 292 млн грн із призначенням "кошти за придбання на СЕТАМ…". У банку запідозрили, що ця фінансова операція може сприяти порушенню санкцій, які з 12 лютого 2025 року застосовані до бізнесмена Костянтина Жеваго.

Близьке до Жеваго ТОВ "3В Ріелті" купило дім на аукціоні ще в грудні 2017-го в Фонду гарантування вкладів при продажі активів збанкрутілого ПАТ "Дельта банк". Після того, як у 2021 році щодо "3В Ріелті" було розпочато судову справу про банкрутство, ДП "СЕТАМ" виставив будинок на торги. Повʼязана з Жеваго компанія "Фінансова компанія "Фінтакт" оскаржувала результати торгів, які виграв сторонній учасник. Зрештою, через відсутність оплати "СЕТАМ" визнав переможцем аукціону "Фінтакт".

Але наступні три роки "Фінтакт" також не поспішала викупити будинок. У 2023 році активи Жеваго, в у тому числі, оформлені на повʼязаних із ним осіб, арештували у справі про розтрату майна АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Під арештом опинилися і будинок на вулиці Мазепи, 11, і статутний капітал компанії "Фінтакт".

У лютому 2025-го, після застосування до Жеваго санкцій, ДП "Сетам" сформувало новий протокол торгів і визнало переможцем ТОВ "Тіквел Компані".

Оскільки РНБО запровадила стосовно Жеваго санкції, які, зокрема, передбачають безстрокове блокування його активів, то слідчі припускають, що через ТОВ "Тіквел компані" бізнесмен намагається залишити деякі активи в полі свого впливу, використовуючи схему легалізації коштів невідомого походження, шляхом проведення розрахунків між повʼязаними з ним компаніями.

Що відомо про Жеваго

Костянтину Жеваго ще в 2019 році оголосили про підозру в привласненні та відмиванні майна. Йшлося про розтрату 113 млн дол. банку "Фінанси та кредит". Також про підозру повідомили низці топменеджерів фінустанови. У липні 2021 року Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, але згодом він вийшов на свободу під заставу. В листопаді 2023 року Верховний суд Франції остаточно відмовив Україні в екстрадиції Жеваго. В Україні його заочно заарештували в липні 2024 року.