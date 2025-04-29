"Эпицентр" сообщил о серьезных последствиях кибератаки для инфраструктуры компании

Сети гипермаркетов " Эпицентр " удалось возобновить работу всех торговых центров после хакерской атаки 28 апреля. Кибератака привела к серьезным последствиям для инфраструктуры компании.

Об этом сообщила пресс-служба "Эпицентра".

Какие последствия хакерской атаки

"Целенаправленная атака злоумышленников привела к серьезным последствиям для инфраструктуры компании. В течение дня большинство торговых объектов торговой сети работали с перебоями, однако сейчас все крупные торговые центры компании возобновили стабильную работу", — отметили в "Эпицентре".

Сообщается, что остаются некоторые сложности с функционированием ряда малоформатных торговых объектов.

Также нерешенными остаются проблемы с регистрами бухгалтерского учета.

"В структуре баз данных, касающихся бухгалтерского учета, отсутствуют все регистры и журналы. В результате этого нет возможности составлять какие-либо формы бухгалтерской и налоговой отчетности", — подчеркнули в компании.

Там добавили, что команда специалистов «Эпицентр» продолжает все возможное для устранения последствий хакерской атаки и скорейшего восстановления всех сервисов компании.

Напомним, 28 апреля в работе сети гипермаркетов "Эпицентр" произошел сбой. Ни в одном из магазинов невозможно было приобрести какой-либо товар. Также не работало мобильное приложение.

Об "Эпицентре"

Группа компаний "Эпицентр" объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", интернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Эпицентр-Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообрабатывающее предприятие ЦБМ "Осмолода", логистические мощности и другие.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Розничная сеть группы компаний насчитывает 71 торговый объект под брендами "Эпицентр" и "Новая линия".

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны. Война разрушила семь ТЦ в Мариуполе, Никополе, Буче, Чернигове, Харькове и Херсоне (два). Еще три объекта (в Мелитополе, Краматорске и Харькове) не работают по причине оккупации украинских территорий, обстрелов или близости к зонам боевых действий.

Группа компаний "Эпицентр" оценила свои потери из-за военной агрессии России против Украины в $1,02 млрд. Эта сумма включает как непосредственные разрушения и потери активов, так и недополученные доходы.