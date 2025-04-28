"Эпицентр" сообщил о технических проблемах: что известно

28 апреля в работе сети гипермаркетов "Эпицентр" произошел сбой. Компания сообщила о временных технических проблемах.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Уважаемые партнеры и клиенты! Есть временные технические проблемы, на данный момент приняты все меры по возобновлению работы", — подчеркнули в "Эпицентре".

Заметим, пользователи в соцсетях жалуются, что ни в одном из магазинов Киева и других городов вроде бы невозможно приобрести любой товар. Также сообщается и о сбоях в работе мобильного приложения.

Социальными сетями распространяется информация, что "Эпицентр" якобы подвергся хакерской атаке ночью.

Напомним, утром субботы 26 апреля в Украине произошел масштабный сбой, заблокировавший работу ряда важных сервисов. Среди них – платежные терминалы в магазинах, государственное приложение "Дія" и сайт почтового оператора "Новая почта".

Об "Эпицентре"

Группа компаний "Эпицентр" объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", интернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Эпицентр-Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообрабатывающее предприятие ЦБМ "Осмолода", логистические мощности и другие.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Розничная сеть группы компаний насчитывает 71 торговый объект под брендами "Эпицентр" и "Новая линия".

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 ТЦ во всех регионах страны. Война разрушила семь ТЦ в Мариуполе, Никополе, Буче, Чернигове, Харькове и Херсоне (два). Еще три объекта (в Мелитополе, Краматорске и Харькове) не работают по причине оккупации украинских территорий, обстрелов или близости к зонам боевых действий.

Группа компаний "Эпицентр" оценила свои потери из-за военной агрессии России против Украины в $1,02 млрд. Эта сумма включает как непосредственные разрушения и потери активов, так и недополученные доходы.