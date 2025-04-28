"Епіцентр" повідомив про технічні проблеми: що відомо

28 квітня у роботі мережі гіпермаркетів "Епіцентр" стався збій. Компанія повідомила про тимчасові технічні проблеми.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Шановні партнери та клієнти! Маємо тимчасові технічні проблеми, на цей момент вжиті всі заходи щодо відновлення роботи", - підкреслили в "Епіцентрі".

Зауважимо, користувачі у соцмережах скаржаться, що в жодному з магазинів Києва та інших міст нібито неможливо придбати будь-який товар. Також повідомляється і про збої у роботі мобільного застосунку.

Наразі соціальними мережами шириться інформація, що "Епіцентр" нібито зазнав хакерської атаки вночі.

Нагадаємо, зранку суботи 26 квітня в Україні стався масштабний збій, що заблокував роботу низки важливих сервісів. Серед них – платіжні термінали в магазинах, державний застосунок "Дія" та сайт поштового оператора "Нова пошта".

Про "Епіцентр"

Група компаній "Епіцентр" об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Роздрібна мережа групи компаній налічує 71 торговий об'єкт під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

Група компаній "Епіцентр" оцінила свої втрати через військову агресію Росії проти України у $1,02 млрд. Ця сума включає як безпосередні руйнування та втрати активів, так і недоотримані прибутки.