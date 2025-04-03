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Під Києвом з’явиться новий парк для сімейного відпочинку Epiland при "Епіцентрі": що відомо
З відкриттям другої черги ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах (Одеське шосе, 8) запрацює новий парк сімейного дозвілля Epiland.
Про це повідомили в пресслужбі компанії, інформує "Інтерфакс-Україна".
Що відомо про парк сімейного дозвілля
Запуск другої черги ТРЦ "Епіцентр" заплановано на 5 квітня. В цей день у торговому центрі відкриються магазини орендарів торгової галереї, фуд-корт з популярними ресторанами, а також парк сімейного дозвілля Epiland площею 5 тис. кв. м.
Парк пропонуватиме найбільшу в Україні зону віртуальної реальності, ексклюзивні атракціони та великий дитячий майданчик.
При розробці концепції парку розваг Epiland у Чабанах була поставлена мета створити магічний світ для відвідувачів. Це вже другий проєкт мережі, і він зберігає загальну тематику - "Подорож у просторі та часі", де кожен новий парк є телепортом у окремий світ, зазаначають в пресслужбі.
У новому Epiland реалізовано концепцію "Чарівного лісу", де відвідувачі потрапляють у казковий вимір, де ростуть магічні квіти та дерева, літають гігантські метелики, а все навколо наповнене загадковістю, красою та сучасними елементами, пояснила ідею директорка мережі Epiland Катерина Черняк.
При розробці концепції компанія врахувала світові тренди та конкурентне середовище, зосередившись на розважальних продуктах. У Чабанах буде реалізована зона віртуальної реальності з ексклюзивними симуляторами:
- Болід "Формули-1" з віртуальною симуляцією перегонів.
- Симулятори мото та стріт-рейсингу.
- Політ на винищувачах.
- Морські пригоди.
- VR-кінотеатр зі спецефектами.
- Інші віртуальні розваги.
У парку також буде великий дитячий майданчик площею 1,5 тис. кв. м з лабіринтами, батутами, ніндзя-парком, скеледромом, зоною приставок, тюбінгом, каруселями та лазалками. Серед інших розваг:
- Призовий тематичний тир.
- Автодром з LED-картами.
- Ігрові та редемпшн автомати.
- Гойдалка з водоспадом і метеликом.
- Лазертаг та пейнтбол.
- Гідробол.
- Атракціон Magic Forest з квестом на спритність, логіку та силу.
Із запуском другої черги в ТРЦ "Епіцентр" з’явиться орендна галерея з магазинами.
Крім того, в ТРЦ суттєво розшириться пропозиція закладів громадського харчування.
Нагадаємо, перший сімейний парк розваг Еpiland відкрився 6 липня минулого року на другому поверсі ТРЦ "Епіцентр" на вул. Полярній, 20-Д у Києві.
Про "Епіцентр"
Група компаній "Епіцентр" об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.
За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).
Група компаній "Епіцентр" оцінила свої втрати через військову агресію Росії проти України у $1,02 млрд. Ця сума включає як безпосередні руйнування та втрати активів, так і недоотримані прибутки.
Станом на березень 2025 року мережа "Епіцентру" продовжує працювати і налічує 71 торговий центр.