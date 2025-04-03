Под Киевом появится новый парк для семейного отдыха Epiland при "Эпицентре": что известно

С открытием второй очереди ТРЦ "Эпицентр" в Чабанах (Одесское шоссе, 8) откроется новый парк семейного досуга Epiland.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании, информирует "Интерфакс-Украина".

Что известно о парке семейного досуга

Запуск второй очереди ТРЦ "Эпицентр" намечен на 5 апреля. В этот день в торговом центре откроются магазины арендаторов торговой галереи, фуд-корт с популярными ресторанами, а также парк семейного досуга Epiland площадью 5 тысяч. кв. м.

Парк будет предлагать самую большую в Украине зону виртуальной реальности, эксклюзивные аттракционы и большую детскую площадку.

При разработке концепции парка развлечений Epiland в Чабанах была поставлена цель создать волшебный мир для посетителей. Это уже второй проект сети, и он сохраняет общую тематику – "Путешествие в пространстве и времени", где каждый новый парк является телепортом в отдельный мир, отмечают в пресс-службе.

В новом Epiland реализована концепция "Волшебного леса", где посетители попадают в сказочное измерение, где растут магические цветы и деревья, летают гигантские бабочки, а все вокруг наполнено загадочностью, красотой и современными элементами, пояснила идею директор сети Epiland Екатерина Черняк.

При разработке концепции компания учла мировые тренды и конкурентную среду, сосредоточившись на развлекательных продуктах. В Чабанах будет реализована зона виртуальной реальности с эксклюзивными симуляторами:

Болид "Формулы-1" с виртуальной симуляцией гонки.

Симуляторы мото и стрит-рейсинг.

Полет на истребителях.

Морские приключения.

VR-кинотеатр со спецэффектами.

Остальные виртуальные развлечения.

В парке также будет большая детская площадка площадью 1,5 тыс. кв. м с лабиринтами, батутами, ниндзя-парком, скалодромом, зоной приставок, тюбингом, каруселями и лазалками. Среди других развлечений:

Призовой тематический тир.

Автодром с LED картами.

Игровые и редемпшные автоматы.

Качели с водопадом и бабочкой.

Лазертаг и пейнтбол.

Гидробол.

Аттракцион Magic Forest с квестом на ловкость, логику и силу.

С запуском второй очереди у ТРЦ "Эпицентр" появится арендная галерея с магазинами. Кроме того, в ТРЦ существенно расширится предложение общепита.

Напомним, первый семейный парк развлечений Еpiland открылся 6 июля прошлого года на втором этаже ТРЦ "Эпицентр" по ул. Полярная, 20-Д в Киеве.

Об "Эпицентре"

Группа компаний "Эпицентр" объединяет торговые сети "Эпицентр" и "Новая линия", интернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Эпицентр-Агро", заводы по производству керамической плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообрабатывающее предприятие ЦБМ "Осмолода", логистические мощности и другие.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Группа компаний "Эпицентр" оценила свои потери из-за военной агрессии России против Украины в $1,02 млрд. Эта сумма включает как непосредственные разрушения и потери активов, так и недополученные доходы.

По состоянию на март 2025 г. сеть "Эпицентра" продолжает работать и насчитывает 71 торговый центр.